آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون بعد از گذشت ۲۱ ساعت، هنوز آتش نشانان در تلاش هستند تا دو محبوس دیگر را از زیر آوار خارج کنند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۶:۱۵ عصر دیروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۶) وقوع حادثه ریزش آوار در بلوار وکیل‌آباد به سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان در قالب تیم‌های تخصصی نجات و امداد از ایستگاه‌های مختلف به همراه تجهیزات کامل آواربرداری به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۶ نفر در زیر آوار گرفتار شده‌اند. آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و با رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از ریزش ثانویه، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

اسدی با اعلام آخرین آمار نجات‌یافتگان خاطرنشان کرد: تاکنون با تلاش ۲۱ ساعته ۱۵۰ آتش‌نشان،۴ نفر از شهروندان با موفقیت از زیر آوار بیرون کشیده شده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شده‌اند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: متأسفانه ۲ نفر همچنان در زیر آوار محبوس هستند. تلاش نجاتگران آتش‌نشانی به همراه نجاتگران جمعیت هلال احمر و با کمک وسایل و تجهیزات تخصصی آواربرداری، خودروهای لجستیکی لودر و مینی لودر بی‌وقفه ادامه دارد و عملیات تا یافتن آخرین فرد محبوس ادامه خواهد یافت.

وی بیان کرد: آواربرداری های اولیه انجام شده و مجدداً جستجو با کمک سگهای زنده‌یاب در حال انجام است.