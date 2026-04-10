۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

۲ فوتی و ۴ مصدوم درپی ریزش آوار در وکیل آباد مشهد

مشهد- سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: بعد از گذشت ۲۶ ساعت، چهار مصدوم و ۲ فوتی از زیر آوار خارج شدند.

آتشپاد محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریزش آوار در محدوده بلوار وکیل‌آباد مشهد منجر به محبوس شدن ۶ نفر در زیر خاک و نخاله‌های ساختمانی شد و بعد از گذشت ۲۶ ساعت، چهار مصدوم و ۲ فوتی از زیر آوار خارج شدند.

وی گفت: ساعت ۱۶:۱۵ عصر دیروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۶) وقوع حادثه ریزش آوار در بلوار وکیل‌آباد به سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان در قالب تیم‌های تخصصی نجات و امداد از ایستگاه‌های مختلف به همراه تجهیزات کامل آواربرداری به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۶ نفر در زیر آوار گرفتار شده‌اند. آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و با رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از ریزش ثانویه، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

اسدی با اعلام آخرین آمار نجات‌یافتگان خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۳:۰۰ امروز با تلاش ۲۱ ساعته ۱۵۰ آتش‌نشان،۴ نفر از شهروندان با موفقیت از زیر آوار بیرون کشیده شده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.

وی در پایان گفت: متأسفانه ۲ نفر همچنان در زیر آوار محبوس بودند تا اینکه بعد ۲۶ ساعت تلاش بی‌وقفه نجاتگران آتش‌نشانی به همراه نجاتگران جمعیت هلال احمر و با کمک وسایل و تجهیزات تخصصی آواربرداری، خودروهای لجستیکی لودر و مینی لودر و سگ‌های زنده‌یاب پیکر بی‌جان دو محبوس دیگر که یک خانم و یک کارگر بود نیز ساعتی قبل از زیر آوار خارج شد.

      یعنی چی ؟؟ علت ریزش ساختمون چی بوده ؟

