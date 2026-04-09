به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداله زاده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ درخصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان به اطلاع می‌رساند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی در راستای ارایه خدمات مطلوب‌تر به مردم شریف استان کلیه کارکنان به صورت حضوری در محل دستگاه اجرایی خود ایفای وظیفه خواهند کرد. ‌

وی افزود: نحوه فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های متبوع ملی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان اعلام‌کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان طبق تفویض اختیار قبلی می‌توانند برای تعداد محدودی از کارکنان خود که دارای شرایط خاص هستند به عنوان مثال خانم‌های دارای فرزند خردسال در صورت تداوم تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها با این شرط که در امر خدمت‌رسانی دستگاه‌ اجرایی خللی ایجاد نگردد، دورکاری لحاظ کنند.