راهپیمایی و عزاداری بانوان بهابادی در سوگ اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه به مناسبت اربعینِ رهبرِ شهیدِ امت، حضرت آیتالله خامنهای، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز میناب و شهدای «جنگ رمضان»، راهپیمایی بزرگ هیئتهای عزاداری بانوان شهرستان بهاباد برگزار شد.
در این مراسم، بانوان بهابادی با در دست داشتن پرچمها و نمادهای عزاداری، مسیر میدان شهدا تا بهشت محمدی این شهرستان را با سینه زنی و مرثیهسرایی پیمودند. شرکتکنندگان در این راهپیمایی، ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس شهیدان، با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و مسیر نورانی شهدای راه حق تجدید بیعت کردند.
این راهپیمایی نشاندهنده بصیرت و ولایتمداری بانوان این دیار بوده و هدف آن زنده نگه داشتن یاد شهدای «جنگ رمضان» و شهدای منطقه میناب است.
برگزار شد؛ شهیدانی که با ایثار خود، درس ایستادگی در برابر ظلم را به جهانیان آموختند. سخنرانان و مداحان حاضر در این مراسم، ضمن اشاره به جایگاه رفیع شهادت در فرهنگ اسلامی، بر لزوم تداوم مسیر مقاومت و حفظ وحدت در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
راهپیمایان با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی، ضمن قرائت فاتحه و عطرافشانی مزار شهیدان، با قرائت قطعنامهای بر ادامه راه رهبر شهیدشان و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرده و برای پیروزی جبهه مقاومت در سراسر جهان دعا کردند.
