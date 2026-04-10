کادر فنی تیم فوتبال استقلال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با انجام ۲۲ بازی و کسب ۴۱ امتیاز صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر است و با توجه به ازسرگیری مسابقات در اردیبهشت ماه، تمرینات این تیم از امروز جمعه ۲۱ فروردین آغاز خواهد شد.

هدایت آبی ها که بر عهده سهراب بختیاری زاده است و در کنار او میلاد میداودی و بهزاد غلامپور هم حضور داشتند و قرار است از امروز کیانوش رحمتی که پیش از این هم سابقه حضور در نیمکت به جمع آبی‌ها اضافه شود.

«اوزجان بیزاتی» دستیار ترکیه ای بختیاری زاده هم قول بازگشت به تهران داده و او هم طی روزهای آینده به جمع سایر اعضای کادر فنی استقلال اضافه می شود.

استقلال خود را برای دیدار حساس مقابل سپاهان آماده می کند که هنوز زمان دقیق و مکان این بازی از سوی سازمان لیگ اعلام نشده است.