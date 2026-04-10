۳۰ کشته در حمله پهپادی به جشن عروسی در دارفور سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به سازمان ملل از کشته شدن ۳۰ سودانی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که حداقل ۳۰ سودانی در حمله یک پهپاد به یک جشن عروسی در شهر کوتوم در شمال دارفور کشته شدند.

لازم به ذکر است دولت سودان پیشتر انتقادات شدیدی را متوجه نقش امارات در بحران داخلی این کشور کرده و آن را عاملی برای بی‌ثباتی در کشور و تلاش برای بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به نفع نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته است.

سودان تاکید کرده که امارات از شورشیان واکنش سریع در این کشور حمایت می‌کند.

مصلح نصار مشاور نخست وزیر سودان اعلام کرده بود: امارات در حال هدایت خطرناک ترین پروژه مخرب علیه دولت و ملت سودان و از منظر گسترده تر علیه سراسر منطقه است. امارات در حال حمایت مالی و نظارت بر جنگ در داخل سودان است و از اهرم هایی مانند شبه نظامیان واکنش سریع استفاده می کند.

نصار بیان کرد: امارات به مزدوران در سودان پول می دهد و آنها را از آفریقا و دیگر قاره های جهان به سودان منتقل می کند. ابوظبی با ایجاد یک ائتلاف آشکار با اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای منطقه و گسترش دایره اقدامات شبه نظامیان در سودان، یمن و دیگر کشورها است. ما شاهد اجرای یک پروژه یهودی سازی در منطقه هستیم. از امارات نیز به صورت احمقانه ای برای اجرای این پروژه استفاده می شود. بر اساس ای نقشه برخی شهروندان سودانی از دارفور به اسرائیل منتقل شده اند و شاهد یک توطئه گسترده هستیم. این کشور شرور جنگ در سودان را زمینه سازی کرد و نمی خواهیم در هیچ موضوعی در ارتباط با سودان مشارکت داشته باشد.

همچنین وزارت خارجه سودان با صدور بیانیه‌ای به شدت از حمایت‌های امارات از جدایی طلبان جنوب یمن انتقاد و این روند را حمایت از تروریسم توصیف کرده بود.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.