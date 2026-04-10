ارائه خدمات درمانی و حمایتی شهرداری تهران در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل سلامت شهرداری تهران، ۳ رویکرد کلان «تمرکز بر سلامت جسمی و روانی شهروندان»، «اجرای مدیریت جهادی و فرابخشی» و «تقویت تاب‌آوری شهری» را طی جنگ رمضان در دستور کار قرار داد.

خدمات در مراکز اسکان از دیگر اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران است؛ در همین راستا، اسکان در هتل‌ها، آپارتمان‌ها و مهمانسراها در دستور کار قرار گرفت و خدماتی مانند ارائه سه وعده غذا، میان وعده و خدمات بهداشتی و شست‌وشو ارائه شد که هدف از این خدمات، کاهش بار روانی آوارگی بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و نشاط از دیگر اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران است، به طوریکه اعزام به مشهد به صورت رایگان، برگزاری برنامه‌های تفریحی و آموزشی و همچنین تجهیز مراکز به وسایل تفریحی ورزشی با هدف ایجاد امید و لبخند جزو برنامه‌های فرهنگی و نشاط شهرداری تهران طی جنگ رمضان به شمار می‌رود.

اداره کل سلامت شهرداری تهران در جنگ رمضان ارائه خدمات درمانی مانند ارائه خدمات در سطح ۱ و ۲ (معاینات و بستری ضروری) و همچنین در سطح ۳ با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی را در کانون توجه قرار داد. همچنین تأمین تجهیزات مانند ویلچر، عصا و پروتز از دیگر اقدامات شهرداری تهران در جنگ رمضان در راستای ارائه خدمات درمانی محسوب می‌شود. حمایت از بیماران خاص نیز از دیگر برنامه‌های حوزه سلامت اداره‌کل سلامت شهرداری تهران است.

اداره کل سلامت شهرداری تهران با همکاری سازمان خدمات اجتماعی نسبت به ارائه حمایت‌های معیشتی در جنگ رمضان اقدام کرده است و تأمین اقلام ضروری مانند لباس و مایحتاج اولیه از اقدامات شهرداری تهران در راستای ارائه بسته‌های حمایت معیشتی است.

شبکه‌سازی در سطح محلات، یکی دیگر از اقدامات اداره‌کل سلامت شهرداری تهران طی جنگ رمضان به حساب می‌آید. بر این اساس، بیش از ۷۰۰ پایگاه مسجدی در تهران تشکیل شد و پزشکان، پرستاران و مشاوران در مساجد حاضر شدند؛ به عبارت دیگر، مساجد، سنگر سلامت محلات بودند.

اداره‌کل سلامت شهرداری تهران، ارائه خدمات سلامت روان و رسانه‌ای را در کانون توجه قرار داد و اجرای برنامه «ایران یار» به منظور مدیریت استرس از اقدامات شهرداری تهران در جنگ رمضان است و سبب دسترسی بیش از ۵ میلیون نفر به محتوای مدیریت استرس شد.

۵۰۰ طرح گرافیکی، ۸۰ اینفوگرافیک و ۸۵ موشن‌گرافی، آثار رسانه‌ای اداره کل سلامت شهرداری تهران در راستای مدیریت استرس طی جنگ رمضان است. همچنین ربات مشاوره رایگان در پیام‌رسان «بله» نیز در دسترس شهروندان بود.