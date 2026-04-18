به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مراسم کاشت نهال به مناسبت روز ارتش و ولادت سیدالشهدای انقلاب در راستای پویش «سرو ایران» با حضور جمعی از مسئولان شهرستان،خانواده‌ های معظم شهدا و گروهی از علاقه‌مندان به محیط‌ زیست در گلزار شهدای گمنام پارک ساحلی برگزار شد.

علی‌نقی صدیقی رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه در حاشیه این مراسم با اشاره به تعداد نهال‌های کاشته‌شده گفت: عدد ۸۷ به دلیل سن تولد رهبر شهید جمعی از شهدای ارتش انتخاب شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه‌ اشرفیه،افزود: این اقدام در چارچوب پویش ملی سرو ایران و با هدف تقویت پوشش گیاهی و ترویج فرهنگ درختکاری انجام شده است.

حسین درویش حق جو، نیز با گرامیداشت یادو خاطره شهدا ، شهدای ارتش و بویژه رهبر شهید، با اشاره به علت انتخاب محل کاشت اظهار کرد:غرس نهال در گلزار شهدای پارک ساحلی به یاد رهبر شهید و شهدای ارتش شهرستان انجام شد تا یادآور نقش شهدا در امنیت و هویت ملی باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آستانه‌اشرفیه بابیان اینکه گلزار شهدای گمنام یکی از نقاط مهم تجمعات مردمی در مناسبت‌های ملی است، افزود:انتخاب این مکان برای کاشت نهال، فرصتی است تا نسل‌های جوان در جریان برنامه‌های محیط‌زیستی نیز با نام و یاد شهدا مواجه شوند و بدانند که امنیت امروز نتیجه ایثار آنان است.