علینقی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت روز جمهوری اسلامی و یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای سازمان منابع طبیعی، اظهار کرد: مرحله نخست پویش ملی «سرو ایران» همزمان با دوازدهم فروردین ماه با غرس ۶ اصله نهال در روستاهای تمچال و پرکاپشتیاورزاده از توابع شهرستان آستانهاشرفیه برگزار شد.
وی با بیان اینکه این پویش در ۲ مرحله و با هدف توسعه پوشش گیاهی در سراسر کشور اجرا میشود، افزود: استمرار این برنامهها میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اکولوژیک منطقه و تقویت فرهنگ درختکاری داشته باشد.
رئیس اداره منابع طبیعی آستانهاشرفیه، غرس نهال در چنین روزی را موجب ایجاد پیوند میان فرهنگ ایثار و ضرورت پاسداشت منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هدف از اجرای این پویش، زنده نگه داشتن یاد ایثارگرانی است که جان خود را در مسیر حفاظت از جنگلها و مراتع کشور تقدیم کردند.
صدیقی با اشاره به حضور جمعی از روسای ادارات، نیروهای امدادی و اهالی محلی در این آیین، خاطرنشان کرد: حضور اهالی روستاها و نیروهای امدادی در این برنامه نشاندهنده ظرفیت بالای اجتماعی برای همراهی با طرحهای ملی در حوزه منابع طبیعی است.
وی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی آستانهاشرفیه در روزهای آینده نیز برنامههای مشابهی را در سطح شهرستان دنبال خواهد کرد تا مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی بیش از پیش تقویت شود.
رئیس اداره منابع طبیعی آستانهاشرفیه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی، تصریح کرد: این اداره تلاش دارد با اجرای برنامههای ترویجی و مشارکتی، آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت جنگلها و مراتع افزایش دهد و زمینه را برای مشارکت گستردهتر مردم فراهم کند.
گفتنی است، شهید سیدسعید موسوینژاد نائینی، شهید داود عمرانی، شهید مرتضی مقصودی، شهید علی منتظری و شهید اصغر مشکانی از جمله شهدای سازمان منابع طبیعی هستند که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی در تهران به شهادت رسیدند.
