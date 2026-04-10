به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد آزاد در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان، اظهار داشت: در این دوران حساس، شاهد بیداری عمومی ملت‌ها هستیم. طبق معارف اسلامی، در دوره آخرالزمان، بشر بیش از هر زمان دیگری به حقیقت وجودی امام زمان (عج) روی می‌آورد و امت اسلام در این مسیر، پرچمدار انتقال مفاهیم والای الهی به جهانیان است.

وی با یادآوری فرمایشات امام راحل (ره) مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی زمینه‌ساز حکومت جهانی است، افزود: این حقیقت به زیبایی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تبیین شده و امروز شاهد تحقق نشانه‌های آن در بیداری ملت‌های جهان هستیم.

دشمن در جنگ شناختی شکست خورده است

امام جمعه لامرد با تأکید بر لزوم مطالعه دقیق پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب، گفت: دشمن با ابزار رسانه تلاش می‌کند تا پیروزی‌های بزرگ جبهه مقاومت را ناچیز جلوه دهد، اما حقیقت آن است که دشمن در تمامی عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی ناکام مانده و امروز در جنگ شناختی نیز شکست سختی را متحمل شده است.

حجت‌الاسلام آزاد تصریح کرد: برخلاف تبلیغات دشمن، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش به هیچ‌یک از اهداف شوم خود دست نیافته‌اند. قیام مردم در کشورهای مختلف و انزوای جهانی صهیونیسم، افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت است.

پشتیبانی قاطع ملت از رزمندگان جبهه مقاومت

وی با تقدیر از جان‌فشانی‌های فرماندهان و رزمندگان که در این روزهای سخت با ایثار و ایستادگی در میدان نبرد حضور دارند، اظهار داشت: مردم ایران همچون همیشه تا آخرین لحظه در کنار نیروهای مسلح خود هستند و باید به تدابیر و مدیریت مسئولان با اعتماد کامل نگریست.

امام جمعه لامرد تأکید کرد: سکوت مقطعی در صحنه نبرد، بر اساس ضرورت و با اشراف دقیق رهبر معظم انقلاب در حال انجام است و مردم نباید هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند؛ چرا که دست برتر همواره با امت اسلام است.

اتحاد؛ تنها راه مقابله با تفرقه‌افکنی دشمن

حجت‌الاسلام آزاد در پایان خاطرنشان کرد: لبنان پاره‌تن امت اسلام است و ما خود را در کنار تک‌تک مردم این سرزمین می‌بینیم. امروز دشمن تنها راه نجات خود را در ایجاد تفرقه میان امت اسلام می‌بیند، بنابراین رمز پیروزی نهایی، حفظ وحدت و اعتماد به جبهه مقاومت است. سرنوشت این جنگ با پیروزی قطعی امت اسلام رقم خواهد خورد و دست رزمندگان ما همواره بر روی ماشه آماده دفاع از حق است.