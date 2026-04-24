حجت‌الاسلام و المسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین ابعاد سیره حضرت احمد بن موسی(ع) معروف به شاهچراغ(ع)، اظهار کرد: پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) در دوران خلافت هارون‌الرشید، جامعه شیعی با شرایطی پیچیده و حساس مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر فشارهای بیرونی، خطر تحریف باورها از درون نیز افزایش یافته بود.

وی افزود: در چنین فضایی، حضرت احمد بن موسی(ع) با برخورداری از جایگاه علمی، وثاقت در نقل حدیث و شخصیت اخلاقی برجسته، به چهره‌ای مورد اعتماد در میان مردم تبدیل شد و توانست نقش مهمی در هدایت افکار عمومی ایفا کند.

قاسمی ادامه داد: در دوره مأمون عباسی، شیوه مواجهه با جریان امامت تغییر یافت و به‌جای فشارهای آشکار، سیاست‌های نرم و پیچیده برای ایجاد ابهام و تغییر روایت‌ها در پیش گرفته شد. در این شرایط، ضرورت تبیین حقیقت بیش از گذشته احساس می‌شد.

وی بیان کرد: حضرت احمد بن موسی(ع) با درک صحیح از اقتضائات زمانه، سکوت را جایز ندانست و با حضور فعال در میان مردم، به روشنگری و تبیین جایگاه حقیقی امامت پرداخت. محور اصلی این تلاش‌ها، هدایت جامعه به سوی ولایت امام رضا(ع) بود که با ارتباط مستمر با مردم دنبال می‌شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به حرکت آن حضرت از مدینه به سمت خراسان تصریح کرد: این اقدام را نباید صرفاً یک حرکت عاطفی تلقی کرد، بلکه این سفر نشان‌دهنده پایبندی عملی به خط ولایت و تلاش برای حفظ پیوند جامعه با امام زمان خود بود.

وی خاطرنشان کرد: شهادت حضرت احمد بن موسی(ع) در شیراز، پایان مسیر روشنگری او نبود، بلکه میراثی ماندگار از تبیین و هدایت بر جای گذاشت. عنوان «شاهچراغ» نیز ناظر به همین نقش روشن‌گرانه در تاریکی‌های آن دوران است.

قاسمی در پایان با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: در زمان حاضر نیز حقیقت گاه در میان روایت‌های متعدد و متعارض پنهان می‌شود و نیاز به بصیرت و روشنگری بیش از پیش احساس می‌شود. بر این اساس، سیره حضرت شاهچراغ(ع) نشان می‌دهد که تبیین حقیقت، مستلزم حضور در میدان، ایستادگی و تلاش مستمر است.