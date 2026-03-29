روایت همدلی جهادگران لامردی در روزهای پس از حمله متجاوز

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه از روزهای تلخی می‌گذرد که حمله رژیم‌های آمریکایی-صهیونیستی، لامرد را در بهت و اندوه فرو برد؛ حمله‌ای که به شهادت ۲۱ شهروند و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر انجامید و خانه‌های بسیاری را با آسیب‌های جدی مواجه کرد.

در میان این روزهای سخت، اما نقطه‌ای در قلب شهر، به کانونی از امید و همدلی تبدیل شده است؛ جایی که گروه جهادی «شهید مصطفی خمینی» از حوزه بسیج شهری، بی‌وقفه برای کمک به مردم پای کار آمده است.

این گروه جهادی از همان روزهای نخست پس از حادثه، فعالیت خود را آغاز کرد تا در کنار خانواده‌هایی باشد که خانه‌هایشان دیگر مأمن امن گذشته نبود یا وسایل زندگی‌شان زیر آوار خسارت‌ها از بین رفته بود.

میدان لامرد، بیش از هر زمان دیگری، نماد ایستادگی مردمی است که در دل بحران، دست در دست هم داده‌اند تا زندگی را دوباره بسازند.

کار جهادی یعنی حضور در حساس‌ترین میدان‌ها

یحیی باقری، مسئول این گروه جهادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه این حرکت مردمی می‌گوید: کار جهادی یعنی حضور در حساس‌ترین میدان‌ها؛ جایی که مردم به شما نیاز دارند، باید همان‌جا باشید. این نگاه، محور تمام فعالیت‌های ماست.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۲۰ منزل مسکونی که در این حمله آسیب دیده‌اند، تحت پوشش این گروه قرار گرفته و خدماتی همچون نظافت و پاکسازی منازل، جابه‌جایی وسایل، تعمیر و تعویض لوازم آسیب‌دیده برای آن‌ها انجام شده است.

تلاش برای برداشتن بار از دوش خانواده‌های آسیب‌دیده

باقری با توصیف حال و هوای این روزهای میدان لامرد می‌افزاید: اینجا دیگر فقط یک میدان شهری نیست؛ به قلب تپنده یک کاروان جهادی تبدیل شده که در آن، روح همدلی و همراهی در جریان است.

وی ادامه داد: حدود ۲۵ نفر از جوانان جهادگر و ولایت‌مدار در این گروه فعالیت دارند و با همراهی خیرین و مردم، تلاش می‌کنند تا باری از دوش خانواده‌های آسیب‌دیده بردارند و مرهمی بر دل‌های آنان باشند.

مسئول گروه جهادی شهید مصطفی خمینی با قدردانی از همراهی مردم و دیگر گروه‌های جهادی، به‌ ویژه گروه جهادی «شهید سلیمانی»، تأکید کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، این مسیر ادامه خواهد داشت و امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای کمک به آسیب‌دیدگان برداریم.