تشییع پیکر شهید محمدرضا جاوید در روستای کاج قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در آیینی که با اجتماع پرشور اهالی روستای کاج و جمعی از مردم بخش مرکزی قم همراه بود، پیکر محمدرضا جاوید، از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم، بر دستان مردم سوگوار تشییع شد.
حضور چهرههای شاخص دوران دفاع مقدس نیز بر معنویت و اهمیت مراسم افزود.
در ادامه مراسم، حاج حسین کاجی با روایتگری از روزهای نبرد، بخشی از مجاهدتها و فداکاریهای رخداده در آن مقطع تاریخی را برای حاضران تبیین کرد و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای جدید تاکید نمود.
همزمان با حضور مسئولان دهستان قمرود و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی، شرکتکنندگان بر ادامه مسیر مجاهدان وطن تأکید کردند.
فضای معنوی مراسم با حضور پررنگ اهالی متدین روستا و جمعیت زیادی از مردم استان شکلی وحدتآفرین به خود گرفت.
در پایان، پیکر این شهید والامقام در کنار مزار عباس اسدی، شهید مدافع امنیت، و در فضایی آکنده از حزن و معنویت به خاک سپرده شد و صحنه وداع مردم با شهید، بار دیگر پیوند عمیق جامعه با آرمانهای ایثارگران را نمایان کرد.
قم- پیکر شهید محمدرضا جاوید از شهدای حمله اخیر آمریکایی صهیونیستی با حضور مردم و مسئولان در روستای کاج استان قم تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در آیینی که با اجتماع پرشور اهالی روستای کاج و جمعی از مردم بخش مرکزی قم همراه بود، پیکر محمدرضا جاوید، از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم، بر دستان مردم سوگوار تشییع شد.
