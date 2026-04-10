  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

امام جمعه سنندج: استقامت و پشتیبانی مردم باعث عقب نشینی دشمن شد

سنندج - امام جمعه سنندج با بیان اینکه استقامت و پشتیبانی مردم باعث عقب نشینی دشمن شد، ابرازامیدواری کرد مذاکرات در پاکستان به نفع و پیروزی ایران اسلامی ختم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج، به حضور بیش از ۴۰ شبانه روز مردم در میادین در طول جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: این میدان‌داری ملت، دشمن آمریکایی- صهیونی را به تسلیم و پذیرش آتش‌بس وادار کرد.

وی ادامه داد: تاریخ چنین ملت صبور و وفاداری به خود ندیده است؛ چراکه بیش از ۴۰ شبانه‌روز است در زیر بمباران هوایی دشمن، از خاک، آب، شرف و ناموس و نیروهای مسلح کشورمان، دفاع می‌کنند و باید قدر این ملت را دانست.

ماموستا رستمی با بیان اینکه استقامت و پشتیبانی مردم باعث عقب نشینی دشمن شد، ابرازامیدواری کرد مذاکرات در پاکستان به نفع و پیروزی ایران اسلامی ختم شود.

امام جمعه سنندج از دولتمردان و دستگاه‌های مختلف خواست تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی این مردم مجاهد و انقلابی بکار گیرند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه ها، چهلمین روز از شهادت قائد امت، فرماندهان نظامی، دانشمندان و دانش‌آموزان معصوم میناب را به مردم تسلیت گفت.

وی تاکید کرد: این شهدا به دست ظالمان و جانیان به شهادت رسیدند و هیچ آزادی‌خواهی در جهان حتی غیرمسلمان، این جنایت را از یاد نمی‌برد.

خطیب جمعه سنندج یادآور شد: ترور یک رهبر در دفتر خود و کشتار کودکان بیگناه، توجیه ناپذیر است و در هیچ آیین و مکتبی قابل قبول نیست.

ماموستا رستمی، رهبر شهید انقلاب را فردی متفکر، شجاع، آینده‌نگر، معلم به معنای واقعی و پدری مهربان، دلسوز و صالح توصیف کرد و افزود: آن شخصیت گرانقدر، همواره وحدت آفرین در بین اقوام و مذاهب و ملت های اسلامی بود.

کد مطلب 6797117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها