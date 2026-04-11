۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

رئیس پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: به‌دلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۲ فروردین تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس مسیر (شمال به جنوب) این دومحور به‌صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستیم و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شنگلده، گزنک و حدفاصل رینه تا زیار ترافیک سنگین جریان دارد.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در محور فیروزکوه در محدوده پل سفید و در آزادراه قزوین–رشت در حدفاصل سراوان تا امام‌زاده هاشم و ورودی رودبار ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد : همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حسین‌آباد تا امام‌زاده طاهر و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محور تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس روان است.

وی درباره شرایط جوی گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و کردستان بارش باران گزارش شده است.

وی همچنین از انسداد برخی محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: محور قدیم بستان‌آباد–میانه، آزادراه تبریز–زنجان، کمربندی شرقی کرمانشاه و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

