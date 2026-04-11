جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: بهدلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۲ فروردین تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس مسیر (شمال به جنوب) این دومحور بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد
رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدودههای سهراهی چلاو و بایجان با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستیم و در مسیر شمال به جنوب در محدودههای شنگلده، گزنک و حدفاصل رینه تا زیار ترافیک سنگین جریان دارد.
سردار کرمی اسد ادامه داد: در محور فیروزکوه در محدوده پل سفید و در آزادراه قزوین–رشت در حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و ورودی رودبار ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد : همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حسینآباد تا امامزاده طاهر و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک نیمهسنگین وجود دارد.
رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محور تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس روان است.
وی درباره شرایط جوی گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان بارش باران گزارش شده است.
وی همچنین از انسداد برخی محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: محور قدیم بستانآباد–میانه، آزادراه تبریز–زنجان، کمربندی شرقی کرمانشاه و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و تردد از مسیرهای جایگزین انجام میشود.
سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
