LPG سوختی اقتصادی و استراتژیک برای روزهای عادی و بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترش شهرنشینی و افزایش مصرف انرژی، انتخاب سوختی که هم از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه باشد و هم پایداری آن در شرایط ویژه تضمین شود، اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این میان گاز مایع یا همان (LPG) به دلیل ویژگیهای فنی و عملیاتی خود، نهتنها برای زندگی روزمره جامعه کاربردی است، بلکه در شرایط بحرانی مانند جنگ، حملات احتمالی به پالایشگاهها و خطوط انتقال، یا اختلال در شبکه گازرسانی، به یک منبع انرژی قابل اتکا تبدیل میشود.
LPG ترکیبی از پروپان و بوتان است که در فشار مناسب به صورت مایع ذخیره میشود و هنگام مصرف به حالت گاز در میآید. همین قابلیت ذخیرهسازی ساده و ایمن باعث شده این سوخت، برخلاف بسیاری از سوختهای دیگر، به شبکه ثابت انتقال گاز یا پالایش مستمر وابسته نباشد؛ یک مزیت مهم که در روزهای بحرانی نقش حیاتی پیدا میکند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده حملات نظامی یا اختلالات عمدی/غیرعمدی در تأسیسات انرژی، از پالایشگاهها گرفته تا خطوط انتقال میتواند عرضه سوختهایی مثل بنزین، گازوئیل یا حتی گاز طبیعی شهری را مختل کند. در چنین شرایطی، LPG به دلیل قابلیت ذخیرهسازی، استقلال از شبکه انتقال و حمل آسان، یک منبع انرژی قابلاعتماد باقی میماند.
LPG برخلاف گاز طبیعی به شبکه سراسری وابسته نیست و در مخازن مقاوم و استاندارد قابل ذخیرهسازی است. این ویژگی باعث میشود که نهادهای امدادی و زیرساختی بتوانند ذخایر اضطراری ایجاد کنند، خانوارها و صنایع کوچک حتی در صورت قطع شبکه سراسری انرژی، همچنان امکان تأمین گرمایش و پختوپز را داشته باشند و حملات به تأسیسات انرژی کل زنجیره تأمین را مختل نکند.
از مهمترین ویژگی های جایگزینی این سوخت این است که در شرایطی که شبکهها آسیب دیدهاند، توزیع LPG از طریق مخازن قابل حمل یا کامیونهای مخصوص همچنان امکانپذیر است. این ویژگی آن را به انرژی نجاتبخش در شرایط جنگی، بلایای طبیعی و بحرانهای ناگهانی تبدیل میکند.
اینکه بیمارستانها، مراکز امدادی، ماشینآلات امداد شهری، گلخانهها و صنایع سبک همگی میتوانند با LPG فعالیت خود را ادامه دهند حتی اگر شبکه برق یا گاز برای مدتی قطع شده باشد، جایگزینی این سوخت را به اولویتی امکان پذیر و در دسترس تبدیل کرده است.
در کنار اهمیت استراتژیک، LPG برای زندگی شهری روزمره نیز مزایای بسیاری دارد چرا که هزینه مصرف این سوخت در مقایسه با بسیاری از سوختهای مایع کمتر است و در مناطق بدون شبکه گاز حتی از گاز شهری نیز اقتصادیتر تمام میشود. مطالعات بینالمللی (مانند گزارشهای IEA) نشان داده استفاده از LPG میتواند هزینه انرژی خانوارها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، سوزاندن تمیز LPG باعث کاهش انتشار ذرات معلق و گازهای گلخانهای میشود. همین ویژگی آن را به گزینهای مناسب برای کلانشهرهایی تبدیل کرده که با آلودگی هوا روبهرو هستند. همچنین مخازن استاندارد LPG به شیر اطمینان، رگولاتورهای کنترل فشار و سیستم جلوگیری از نشت مجهز هستند. طراحی این مخازن مطابق استانداردهای جهانی انجام میشود و امکان استفاده از آنها را در شرایط مختلف فراهم میکند.
LPG برای گرمایش و پختوپز خانگی، صنایع کوچک، کارگاهها، گلخانهها، دامداریها و حتی خودروهای شهری قابل استفاده است. این انعطافپذیری، آن را برای مناطق کمدسترس یا فاقد زیرساخت گازرسانی به گزینهای بسیار کارآمد تبدیل میکند.
مخزن LPG قلب مصرف ایمن این سوخت است. مخازن استاندارد به این دلیل که این سوخت در برابر فشار و خوردگی مقاوم است و قابلیت نصب در محیطهای خانگی و صنعتی نیز دارد. امکان فراهم کردن تأمین انرژی بدون وقفه و دورههای بازرسی و نگهداری مشخص و ساده از دیگر ویژگی های مثبت این سوخت محسوب میشود و همین ویژگیها باعث شده بسیاری از مراکز خدماترسان و حتی خانوارها برای دوران بحران، مخازن LPG خود را داشته باشند.
در نهایت اینکه، LPG تنها یک سوخت اقتصادی و پاک برای مصرف روزمره نیست؛ یک دارایی استراتژیک انرژی است که در روزهای بحران، جنگ، یا اختلال گسترده در زیرساختها میتواند زندگی شهری و خدمات حیاتی را سرپا نگه دارد. قابلیت ذخیرهسازی، حمل آسان، ایمنی بالا و مصرف پاک، آن را به یکی از بهترین گزینهها برای منازل، کسبوکارها و نهادهای امدادی تبدیل کرده است. ترکیب این مزایا با مخازن استاندارد و تأمینکنندگان معتبر، تضمین میکند که حتی در دشوارترین شرایط نیز دسترسی به انرژی پایدار قطع نشود.
