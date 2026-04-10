به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با حضور سفرا و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران، ابعاد جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی چهل روزه را تشریح کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را جنگی غیرقانونی و مصداق جنایت جنگی علیه مردم ایران توصیف و تصریح کرد: آمریکایی‌ها در حالی که مذاکرات ژنو در جریان بود، برای بار دوم در میانه روند دیپلماسی اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران کردند و رهبر معظم انقلاب ایران و جمعی از فرماندهان و مقام‌های عالیربته و مردم بی‌گناه ایران را به شهادت رساندند.

تخت روانچی تاکید کرد: فقدان رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی برای ایران ضایعه بسیار بزرگی بود، اما نیروهای مسلح مقتدر ایران با حمایت و پشتیبانی ملت شریف ایران شکست را بر متجاوزان آمریکایی‌ و اسرائیلی تحمیل و متجاوزان را مجبور به تغییر نگاه راهبردی خود نسبت به ایران کردند.

معاون سیاسی وزرارت امور خارجه با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در قبال اعلام آتش‌بس و ارائه طرح ده‌ماده‌ای ایران به آمریکایی‌ها تصریح کرد: توافق شده که طرح ده‌ماده‌ای ایران مبنای مذاکره قرار گیرد.

روانچی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از دیپلماسی و گفتگو استقبال می‌کند، اما نه گفتگویی که مبتنی بر اطلاعات غلط با هدف فریبکاری و زمینه‌چینی برای تجاوز مجدد نظامی علیه ایران باشد. ما خواهان آتش‌بسی نیستیم که دشمن متجاوز مجدداً خود را تجهیز کند و دست به تجاوز مجدد بزند و به صراحت به دوستانمان هم گفته‌ایم که این وضعیت بدون تضمین تکرار نخواهد شد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تسلط بر منطقه غرب آسیا و پیگیری طرح «اسرائیل بزرگ»، افزود: رویکرد ایران در قبال کشورهای همسایه مبتنی بر رویکرد حسن همسایگی است و عملیات دفاعی ایران نباید به عنوان حمله علیه این کشورها قلمداد شود، بلکه عملیات دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکایی در قلمروی این کشورها که در تهاجم نظامی علیه ایران استفاده می‌شد، صورت گرفت.

تخت روانچی با تشکر از کشورهایی که در سمت درست تاریخ ایستادند و تجاوز علیه ایران را محکوم کردند، از موضع برخی از کشورهای اروپایی که با ایستادن در سمت اشتباه تاریخ ، نه تنها تجاوزات و جنایات علیه مردم ایران را محکوم نکردند بلکه حتی برخی از آنها از این تجاوز حمایت کردند، به شدت انتقاد کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تأکید بر حق دفاع مشروع ایران در مقابل متجاوزان بر اساس منشور ملل متحد و موازین و حقوق بین‌الملل اظهار داشت: ما با دو قدرت هسته‌ای بزرگ و ارتش عظیم جهانی جنگیدیم؛ بزرگانی را از دست دادیم، مردم بی‌گناه و کودکان معصومی در حملات جنایتکارانه متجاوزان به شهادت رسیدند، اما مردم ایران مقاومت کردند و این مقاومت نه تنها برای دفاع از کیان ایران، بلکه برای دفاع از مصالح و منافع همه کشورهای منطقه در مقابل سیطره‌طلبی و جنگ افروزی اسرائیل است و تهدید این رژیم صرفا محدود به ایران نمی‌شود، بلکه تهدیدی برای ثبات و امنیت کل منطقه است.