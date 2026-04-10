به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نماز جمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره به چهلمین روز شهادت امام شهید و جمعی از شهدای اخیر اظهار داشت: چهل روز از داغ سنگین ملت ایران و شهادت پیشوای امت اسلامی میگذرد؛ پیشوایی که در حقیقت، رهبر حقطلبان عالم بود.
وی افزود: در این مسیر، ملت ایران همانند همیشه در پیروی از امام شهید، شهدای بزرگی را تقدیم کرده است؛ از فرماندهان و مجاهدان گرفته تا رزمندگان و حتی نوزادان چند روزه و افرادی که در منازل مسکونی خود به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
جنایات دشمنان علیه ملت ایران
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به اقدامات دشمنان تصریح کرد: اینها نمونهای از جنایاتی است که توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی تبهکار رقم خورده است.
شاهرخی ادامه داد: تنها در روز گذشته در خرمآباد شاهد تشییع پیکر سه شهید بودیم که این خود گواهی بر استمرار این مسیر پرافتخار است.
لرستان در صف نخست ایثار و شهادت
وی با تأکید بر جایگاه استان لرستان در عرصه ایثار گفت: استان لرستان جزو نخستین استانهایی است که هم در جنگ تحمیلی اول و هم در دفاع سوم، بیشترین شهدا را در راه اعتلای اسلام و حفظ این آب و خاک تقدیم کرده است.
امام جمعه خرمآباد بیان کرد: در مقابل شهادت پیشوای بزرگ عالم اسلام، خداوند متعال این ملت را مبعوث کرد تا حماسهای عاشورایی خلق کنند و این اندوه سنگین را به حرکتی عظیم و الهامبخش تبدیل نمایند.
وی خاطرنشان کرد: این حماسه بهگونهای شکل گرفت که موجب شگفتی جهانیان شده و نشاندهنده عمق ایمان و بصیرت ملت ایران است.
قدردانی از حضور مردم و دستگاهها
شاهرخی با قدردانی از مردم و مسئولان استان لرستان گفت: لازم میدانم از حضور پرشور مردم استان لرستان در این ۴۰ روز و بهویژه در مراسم چهلم، که همچنان ادامه خواهد داشت، صمیمانه تشکر کنم.
وی افزود: همچنین از تمامی افراد حقیقی و حقوقی و دستگاههایی که با برنامهریزی دقیق، مقدمات برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم کردند، تقدیر و تشکر میکنم.
آسیب به مصلای خرمآباد و تلاش برای بازسازی آن
حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیبدیدگی مصلای نماز جمعه خرمآباد در جریان حملات دشمن صهیونی آمریکایی اظهار داشت: همانطور که مشاهده کردید، مصلای نماز جمعه نیز مورد کینه و دشمنی بدخواهان قرار گرفت و دچار آسیب شد.
وی افزود: برای آمادهسازی این مصلی و شبستان، تلاشهای فراوانی صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی انجام شده است تا شرایط برای برگزاری نماز جمعه مهیا شود.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با قدردانی از مسئولان اجرایی بیان کرد: لازم میدانم از پیگیریهای استاندار محترم، معاونان ایشان، برخی مدیران دستگاههای دولتی و همچنین شهردار و کارکنان خدوم شهرداری که طی روزهای گذشته با تلاش مستمر در جهت آمادهسازی این مکان فعالیت کردهاند، صمیمانه تشکر کنم.
وی ادامه داد: این تلاشها باعث شد شبستان و مصلایی که امروز شاهد حضور مردم در آن هستیم، برای اقامه نماز جمعه آماده شود.
شاهرخی همچنین از نقش ستاد نماز جمعه یاد کرد و گفت: باید از کارکنان خدوم شهرداری، اعضای فعال ستاد نماز جمعه و مسئول این ستاد که با کار شبانهروزی و پیگیری مستمر زمینه برگزاری نماز جمعه را فراهم کردند، قدردانی شود.
تأکید بر رفع نواقص و ارتقای مصلی
امام جمعه خرمآباد در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل این مجموعه اظهار داشت: امیدواریم با حمایت و همت استاندار محترم و پیگیریهای انجامشده، نواقص و کمبودهای این مصلی با تأمین اعتبارات لازم برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: باید از وضعیت فعلی به شرایطی مطلوب و در شأن یک مصلای مرکز استان برسیم و یقین داریم با توجه به عزم و پیگیری مسئولان، این اقدام ماندگار و ارزشمند بهزودی محقق خواهد شد.
پیام راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین روز شهادت امام شهید
حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین روز شهادت امام شهید و دیگر شهدا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این پیام مهم، نکات عمیق و راهبردی را مطرح کردند که هر جمله آن ظرفیت نگارش کتابها و تحلیلهای گسترده را دارد.
وی افزود: ویژگیهایی که از امام شهید در این پیام بیان شده، بهگونهای است که سخنوران و اندیشمندان میتوانند ساعتها درباره آن سخن بگویند و ابعاد مختلف شخصیت آن پیشوای بزرگ را تبیین کنند.
ضرورت تبیین ابعاد ناشناخته شخصیت امام شهید
نماینده ولیفقیه در استان لرستان بیان کرد: ما بخشی از خصوصیات و ویژگیهای امام شهید را دیده یا شنیدهایم، اما حقیقت آن است که مطالب بسیاری درباره ایشان هنوز بیان نشده و ابعاد ناگفته فراوانی وجود دارد که باید در طول زمان برای نسلهای مختلف معرفی شود.
شاهرخی ادامه داد: بدون تردید، تبیین این ویژگیها آثار ارزشمندی در میان نسلها و در طول تاریخ برجای خواهد گذاشت و موجب تداوم مسیر حقطلبی خواهد شد.
تأکید رهبر انقلاب بر پیروزی ملت ایران
وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب گفت: معظمله ملت قهرمان ایران را در این جنگ سوم، ملت پیروز معرفی کردند و این توصیف، کاملاً منطبق بر واقعیت است.
امام جمعه خرمآباد تصریح کرد: امروز دوست و دشمن اذعان دارند که ملت ایران در برابر دشمنی که مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات و برخوردار از ظاهراً قدرتمندترین ارتشهای جهان است، به پیروزی دست یافته است.
شاهرخی خاطرنشان کرد: این پیروزی در حالی رقم خورد که هم ارتش آمریکای جنایتکار و هم رژیم صهیونیستی با خوی تبهکارانه خود در میدان حضور داشتند، اما در برابر اراده ملت ایران شکست خوردند.
توصیههای اقتصادی رهبر انقلاب به مردم
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مهمترین توصیههای معظمله در شرایط کنونی، توجه به مسائل اقتصادی و رعایت ملاحظات در این حوزه است.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان تأکید کرد: در این روزها همه باید نسبت به مسائل اقتصادی دقت لازم را داشته باشند و با رعایت و همراهی، از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.
هشدار نسبت به روایتسازیهای دروغین دشمن
حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با تأکید بر جنگ روایتها اظهار داشت: باید از روایتسازیهای دروغینی که دشمنان طراحی و منتشر میکنند، پرهیز کرد و اجازه نداد حقیقت دچار تحریف شود.
وی افزود: در کنار این مسئله، عزم قاطع بر انتقام از عاملان شهادت امام شهید و تمامی شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، یک ضرورت انکارناپذیر است.
استقبال گسترده از پویش «جانفدا»
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به پویش ملی «جانفدا» بیان کرد: این پویش با استقبال گسترده مردم مواجه شده و تاکنون بیش از ۱۷ میلیون نفر در آن ثبتنام کردهاند.
شاهرخی با اشاره به بیانات آیت الله سید مجتبی خامنهای گفت: معظمله تأکید کردند که به اذن الهی، متجاوزان تبهکاری که به کشور ما حمله کردهاند، رها نخواهند شد.
وی ادامه داد: طبق این تأکید، خسارات وارد شده، خونبهای شهدا و صدمات وارده به جانبازان، از دشمنان مطالبه و دریافت خواهد شد.
تغییر رویکرد در مدیریت تنگه هرمز
امام جمعه خرمآباد تصریح کرد: در بخش دیگری از این پیام، بر اعمال مدیریت جدید بر تنگه هرمز تأکید شده که این مدیریت، متفاوت از گذشته خواهد بود و در راستای تأمین منافع ملی شکل میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند که ایران ایران طالب جنگ نبوده و نیست، اما در عین حال، به هیچ وجه از حقوق حقه خود عقبنشینی نخواهد کرد.
شاهرخی افزود: در این مسیر، جبهه مقاومت بهصورت یک مجموعه واحد دیده میشود و کشورهای محور مقاومت از جمله لبنان، عراق و یمن در این چارچوب مورد توجه هستند.
پیوند خون امام شهید با مکتب عاشورا
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنوی امام شهید گفت: خون امام شهید که از نسل پیامبر اکرم (ص) است، در امتداد «ثارالله» قرار دارد.
وی افزود: این خون در ادامه مسیر خون امام حسین است؛ خونی که از واقعه عاشورا تاکنون، همواره بیدارکننده و حرکتآفرین بوده است.
شاهرخی تأکید کرد: خون امام شهید نیز در همین مسیر و در امتداد خون سیدالشهدا (ع) تقدیم شده و این خون، با هیچ خسارت مادی قابل جبران نخواهد بود، بلکه منشأ بیداری و استمرار راه حق در طول تاریخ خواهد شد.
حجت الاسلام شاهرخی با تبیین آثار و برکات شهادت امام شهید اظهار داشت: بهای این شهادت و خون مطهر، موجب بیداری ملتها و آگاهیبخشی به نسلها خواهد شد.
وی افزود: این خون در امتداد خون جد بزرگوارش در واقعه عاشورا قرار دارد؛ همان خونی که به دست مستضعفان و آزادگان جهان، کاخهای ظلم و ستم را در طول تاریخ ویران خواهد کرد.
استمرار مکتب عاشورا در مبارزه با ظلم
نماینده ولیفقیه در استان لرستان بیان کرد: خون امام شهید، همچون خون امام حسین، تاریخی است و محدود به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه در طول قرون، هرجا ظلم و ستمی باشد، بنیان آن را متزلزل خواهد کرد.
پامام جمعه خرمآباد تأکید کرد: خون امام شهید، خونی گرانبها و تأثیرگذار است که در طول تاریخ، کاخهای ظالمان و ستمگران را یکی پس از دیگری فرو خواهد ریخت.
وی افزود: این خون، ملتها را به مقابله با ظلم و استکبار دعوت میکند و پیام آن، ایستادگی در مسیر حق و مبارزه با باطل است.
پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به آینده این مسیر گفت: این جریان تاریخی تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت و در نهایت به قیام حضرت مهدی (عج) متصل خواهد شد.
وی تأکید کرد: در آن زمان، پوزه ظالمان به خاک مالیده خواهد شد و عدالت در سراسر جهان گسترش مییابد؛ این همان انتقام حقیقی خون شهدا و امام شهید است که در مسیر اراده الهی تحقق خواهد یافت.
توقف جنگ و طرح پیشنهادی ایران در عرصه دیپلماسی
حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در حوزه جنگ و دیپلماسی اظهار داشت: آنچه این روزها مطرح است، موضوع توقف جنگ و پیشنهاد ۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران در برابر طرف مقابل است.
وی افزود: در ابتدا، طرف مقابل که همواره روحیه استکباری و زیادهخواهانه دارد، پیشنهادهایی را مطرح کرد که حتی تا ۱۵ مورد نیز میرسید و هر یک از دیگری بدتر و نامناسبتر بود، اما در نهایت شرایط تغییر کرد.
نقش حضور مردم و نیروهای مسلح در تغییر معادلات
نماینده ولیفقیه در استان لرستان تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، از جمله در خیابانها، نمازهای جمعه، مساجد و محلهها، در کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، بسیج و عشایر، موجب وارد آمدن ضربات سنگین به دشمن شد.
شاهرخی ادامه داد: همین عوامل باعث شد دشمن ناچار به پذیرش پیشنهاد ۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران شود.
وی با بیان اینکه هر جنگی دارای ابعاد مختلفی است، خاطرنشان کرد: جنگ علاوه بر میدان نبرد، دارای عرصههای سیاست، دیپلماسی و گفتوگو نیز هست و پیروزی در میدان باید در نهایت در عرصه سیاست به امتیاز و دستاورد نهایی تبدیل شود.
امام جمعه خرمآباد تأکید کرد: اگر مذاکراتی با طرفهای مقابل از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، این مذاکرات در حقیقت ادامه همان جنگ در قالبی دیگر است.
توقف موقت جنگ، نه پایان آن
حجت الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه جنگ به پایان نرسیده است، گفت: آنچه رخ داده، تنها توقفی موقت در جنگ است و نه پایان آن؛ این توقف فرصتی است تا مشخص شود آیا دشمن به تعهدات و شروط دهگانه ایران پایبند خواهد بود یا خیر.
وی با تأکید بر نقش مردم در این مقطع حساس اظهار داشت: در این دوره توقف جنگ، حضور مردم در مساجد، نمازهای جمعه، خیابانها و محلهها باید پرشورتر از گذشته ادامه یابد.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان خاطرنشان کرد: در عین حال، رزمندگان اسلام با آمادگی کامل، دست بر ماشه دارند و در صورت هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن، پاسخ قاطع و کوبندهای به متجاوزان خواهند داد.
بیاعتمادی به دشمن بهدلیل سابقه بدعهدی
نماینده ولیفقیه در استان لرستان تصریح کرد: ما بهخوبی میدانیم که این دو رژیم، سابقهای طولانی در بدعهدی و پیمانشکنی دارند و نمیتوان به وعدههای آنها اعتماد کرد.
شاهرخی ادامه داد: حتی به مکتوبات و توافقات رسمی آنها نیز نمیتوان اطمینان داشت، چرا که تجربههای گذشته این واقعیت را بهخوبی نشان داده است.
وی با اشاره به تجربه توافق هستهای گفت: در موضوع برجام، همه شاهد بودند که تعهدات بهصورت مکتوب ثبت شد، اما طرف مقابل به آن عمل نکرد.
امام جمعه خرمآباد افزود: در حالی که طرف ایرانی، بنا بر تأکیدات، به تعهدات خود بهصورت کامل و حتی سخاوتمندانه عمل کرد، اما نتیجه آن بدعهدی و نقض پیمان از سوی طرف مقابل بود.
مؤلفههای ضمانت اجرای توافقات
شاهرخی با تأکید بر لزوم وجود ضمانت اجرایی برای هرگونه توافق اظهار داشت: ضمانت اجرای چنین پیمانهایی، قبل از هر چیز، قدرت و توان موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه نیز یکی دیگر از مهمترین پشتوانهها و تضمینهای اجرای این توافقات محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان ادامه داد: از دیگر عوامل تضمینکننده، تثبیت و کنترل راهبردی تنگه هرمز و همچنین مطالبهگری جدی، مستمر و آگاهانه مردم برای تحقق کامل شروط دهگانه جمهوری اسلامی ایران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سوابق موجود، هیچگونه اعتمادی نه به گفتهها و نه به نوشتههای دشمن وجود ندارد و تنها با اتکا به قدرت ملی، هوشیاری مردم و توان دفاعی کشور میتوان حقوق ملت را صیانت کرد.
