۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

دهشیری: حضور در خیابان‌ها تداوم داشته باشد

اردستان-امام‌جمعه اردستان گفت: ضرورت دارد مردم همچنان تداوم حضور در خیابان‌ها را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: امام راحل و رهبر شهید چون اهل ایمان و دارای عمل صالح بودند محبت آنان در قلب مردم ایجاد شد و با وجود تبلیغات فراوان دشمن، توجه مردم به رهبر شهید و امام راحل بیشتر شد.

وی افزود: تواضع رهبر شهید در برخورد با خانواده شهدا بی نظیر بوده و برای دلجویی با خانواده های شهدا دیدار می‌کردند؛ زهد، بی رغبتی به دنیا و سادگی از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد:  ۲۵ شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق است، مذهب جعفری توسط امام جعفرصادق احیا شد و بنیانگذار مکتب تشییع است. 

دهشیری تصریح کرد: ۴۰‌ روز پیش با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، جنگ در کشور آغاز شد که ابتدا با شهادت رهبر انقلاب و دانش آموزان میناب همراه بود و بعد از آن نیز جمعی از سرداران، فرماندهان نظامی و سایر مردم عادی بودند که در جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. 

وی بیان کرد: با شهادت رهبری گمان می‌کردند همه چیز تمام شده اما لطف الهی شامل شد و رزمندگان اسلام در میدان مانده و با استقامت خود کار را به جایی رساندند که دشمن احساس شکست و ناتوانی می‌کند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: حضور گسترده ملت ایران در سراسر کشور در تجمعات شبانه پشتوانه رزمندگان و نیروهای مسلح است و ملت همچنان پشت نظام و انقلاب خود هستند.

دهشیری اضافه کرد: بنابر سخنان رهبر انقلاب در بیانیه شب گذشته، حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و میادین با وجود اعلام مذاکرات و آتش‌بس نباید تعطیل شود بنابراین ضرورت دارد مردم همچنان تداوم حضور در خیابان‌ها را داشته باشند.

وی تاکید کرد: ملت ایران از شکست پیمان دشمن آگاه هستند و در روایات قرآنی نیز شکست عهد توسط دشمنان مطرح شده بنابراین در بیانیه‌های اعلام شده به این مورد تاکیده شده که دست رزمندگان اسلام بر روی ماشه است.

کد مطلب 6797182

