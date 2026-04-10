به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبههای این هفته نماز جمعه زاهدان با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و چگونگی تبدیل تهدید به فرصت، به تبیین دستاوردهای داخلی و بینالمللی دوران دفاع مقدس پرداخت.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر جایگاه ولایت و همراهی با رهبری گفت: کسی که از امام دین جلوتر برود، از دین خارج است و کسی که عقب بیفتد، هلاک میشود. شیعه سعادتمند کسی است که پا به پای ولی حرکت کند.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه جنگ اگرچه سخت و تهدیدآمیز است، افزود: هنر آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و در ابعاد دینی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ظرفیت جنگ بهره بگیریم.
دستاوردهای داخلی جنگ؛ از تحول معرفتی تا شناخت دوست و دشمن
آیتالله محامی در ادامه به دستاوردهای داخلی جنگ اشاره و تصریح کرد: در جبهه داخلی، تحول معرفتی و روحی در مردم رخ داد؛ دلها به سوی خدا، اسلام، قرآن، اهل بیت(ع) و توجه بیشتر به امام زمان(عج) معطوف شد.
وی ابراز داشت اتحاد، انسجام، حس برادری و وطندوستی در میان مردم افزایش یافت و یک چله مقاومت بر ملت گذشت که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند این حضور همچنان ادامه داشته باشد.
وی نظام اسلامی را در دوران جنگ مستحکمتر دانست و گفت: چون همه طیفها و جبههها پای کار نظام آمدند. در این جنگ، دوست و دشمن خود را بیشتر شناختیم و امروز مطالبه مردم از نیروهای مسلح، انتقام خون امام شهید و دیگر شهداست.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم استراتژی امام خمینی(ره) افزود: سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را که استراتژی امام شهید بود، باید در این جنگ دنبال کنیم و بصیرت انقلابی مردم را تقویت کنیم تا همگان در مسیر انقلاب اسلامی پای کار باشند؛ این یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
شکست افسانه آمریکا و ضرورت سخنگوی جنگ در پاسخ به افکار عمومی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای بینالمللی جنگ اشاره کرد و گفت: مظلومیت خود و جنایات دشمنان را به جهانیان ثابت کردیم. همه عالم این جنایات و مظلومیت جمهوری اسلامی را دیدند. ما در این جنگ، حقانیت اسلام و جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دادیم.
آیتالله محامی شکستن افسانه شکستناپذیری آمریکا را یکی از فرصتها و دستاوردهای مهم جنگ برشمرد.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه رهبری در تصمیمگیریهای کلان گفت: تصمیمگیری نهایی برای هر جنگ، چه ادامه و چه صلح، بر عهده مقام معظم رهبری است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تأیید رهبری برسد، در غیر این صورت ارزشی ندارد.
امام جمعه زاهدان همچنین بر ضرورت گماشتن یک سخنگوی جنگ برای پاسخگویی به سؤالات مردم تأکید کرد.
