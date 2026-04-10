امام جمعه دشتی: پیروزی نهایی در گرو استمرار حضور ملت در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با تسلیت سالروز شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد: ۴۰ روز از شهادت پدر مهربان امت، ایرانی‌ترین دوستدار ایران، عزت‌بخش به پارس و پارسی، امامی که رؤیت و کلام او ما را به یاد خدا می‌انداخت گذشت.

وی اضافه کرد: هنر بزرگ امام عزیز، باور به ربوبیت خدا و وعده‌های الهی و انتقال این قدرت نرم به ملت شریف ایران بود. خدا باوری در او موج می‌زد، روی خدا حساب باز کرده بود لذا طلسم ترس از هر چه غیر خدا از جمله استکبار و ابرقدرت‌ها را در هم شکست.

امام جمعه دشتی با اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: دشمنِ مدعی ابرقدرتی مادی یعنی آمریکا در مقابل عظمت و رشادت ملت و نیروهای مسلح مومن و مقاوم ایران با خواری و ذلت کامل شکست خورد و برای آتش‌بس به التماس افتاد و با التماس چند باره شرایط ایران را به‌عنوان محورهای گفتگو پذیرفت.

وی ادامه داد: همه تحلیل‌گران دنیا متعجب شدند،این عقب نشینی آمریکایی‌ها از بلعیدن ایران و از بین بردن جمهوری اسلامی ، تصرف جزایر - مالک شدن نفت ایران... و به عصر حجر برگرداندن ایران؟! تنزل کرد حتی شروط خود را هم کنار گذاشتن یک پیروزی بزرگ برای ایران و پایان ابرقدرتی آمریکا می‌دانند.

زاهددوست با تاکید بر حفظ اتحاد، حضور در صحنه، حمایت از تیم مذاکره‌کننده به‌عنوان بخشی از پیکره ما تصریح کرد: اعتماد به مسئولین ارشد نظام و دلگرمی کامل و پرهیز از اختلاف چون بسیار مخرب است. مسئولین ارشد نظام با حساسیت کامل مصالح اسلام و ملت شریف ایران و جبهه مقاومت و نبرد را مد نظر خواهند داشت.

وی گفت: قطعاً همه بخش های جبهه مقاومت از جمله حزب‌الله قهرمان لبنان و عراق بخشی از آتش‌بس خواهد بود و اگر آمریکا آن‌ها را از آتش‌بس کنار بگذارد ما هم اسرائیل را از آتش‌بس کنار گذاشته و بسیار قوی‌تر از قبل به حملات خود ادامه خواهیم داد و تمامی شهرهای آن‌ها را با خاک یکسان خواهیم کرد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه کنترل بلامنازع ایران بر تنگه هرمز را باید حفظ کنیم و هرگز نباید از آن دست بکشیم گفت: آمریکا و اسرائیل ذره ای قابل اعتماد نیستند باید با بدبینانه‌ترین حالت ممکن کار را پیش ببرند و تضمین‌های بین‌المللی برای مصوبات گرفته شود.

وی افزود: ما دست بر ماشه و گوش به فرمان ولی امر هستیم و در زمان مقتضی به حساب این خائنین منطقه خواهیم رسید. حتی لزوم گرفتن انتقام سخت از آن‌ها بخاطر جسارتی که در چند روز اخیر علیه ما کردند اعلام می‌کنیم.

هرگونه اختلاف افکنی، به نفع دشمن خواهد بود

امام جمعه دشتی ادامه داد: اگر دست از همراهی با دشمنان ملت ایران برندارید و اگر به ملت عظیم و متمدن ایران احترام نگذارید،روزگارتان را و تیره و تار خواهیم کرد و برای عبرت تاریخ تاج و تخت شما پادشاهان ترسو و خائن را با چند موشک سجیل و خیبرشکن به خاکستر تبدیل خواهیم کرد. مذاکره احتمالی امتداد جنگ است ما از موضع برتر شرایط خود را به دشمن متکبر دیکته کرده‌ایم.

وی افزود: آتش‌بس ۲ هفته‌ای برای پذیرش خواسته‌های ماست نه پایان جنگ؛ لذا ما انگشت بر ماشه آماده پاسخ قاطع به هر شیطنت دشمن هستیم. شروط دهگانه‌ ما خون‌آوردِ ملت ایران است و ضمانت اجرای آن، نه تعهدِ دشمنِ غدار، بلکه قدرت موشکی ما و اقتدارِ ثبت شده در کنترل تنگه هرمز و حضور پرقدرت مردم در میدان‌ها است.

زاهددوست خاطرنشان کرد: ما از هر جهت به مسئولان ارشد نظام خصوصا رهبر عزیزمان اعتماد داریم و هر تصمیمی در این خصوص بگیرند اطاعت خواهیم کرد. کلید حفظ انسجام ملی، تبعیت همگان از رهبر عزیز انقلاب و تصمیم راهبردی نظام است و هرگونه اختلاف افکنی، به نفع دشمن خواهد بود.

وی گفت: ما دست از مبارزه با ظالمین و متجاوزین و قاتلین بر نخواهیم داشت تا پیروزی نهایی - منطق ما منطق مقاومت است و تنگه هرمز هرگز به حالت قبل برنخواهد گشت و تا ظهور آقا (عج) ما به دنبال نابودی اسرائیل، آمریکا و انتقام از قاتلین شهدایمان هستیم.