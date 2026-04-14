جلالی: حضور مردم، نماد حمایت از نظام و ولایت است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد جلالی، سه شنبه شب در حاشیه مراسم اجتماع اقتدار مردمی در میدان انقلاب این شهرستان، حضور پرشور مردم در این گونه اجتماعات را نماد حمایت قاطع از نظام و ولایت دانست و با اشاره به ابعاد چهارگانه جنگ، به تحلیل وضعیت جاری پرداخت.
وی در تشریح بُعد نظامی و اقتصادی افزود: در بُعد نظامی، نیروهای ما هیمنه پوشالی آمریکا را شکستند و اف-۳۵ و ناوهایشان دیگر ترسناک نیستند.
جلالی ادامه داد: در بُعد اقتصادی، با بستن تنگه هرمز توسط سپاه، تحریم آمریکا شکسته شد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا برای عبور و پرداخت عوارض، به سپاه مراجعه میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی فهرج گفت: با این اقدام، درآمد نفتی خود را دو برابر کردیم و تحریمها بیاثر شد و ادعای محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، نابودی خودش است، چون قدرتهای بزرگی چون چین قرارداد نفتی با ما دارند و اجازه چنین کاری را نمیدهند و این اقدامات آمریکا، دودش به چشم خودش خواهد رفت.
وی در خصوص بُعد حضور مردم در صحنه، عنوان کرد: در بُعد خیابانها، دشمنان قصد داشتند با ایجاد آشوب، نظام را ساقط کنند، اما مردم آگاه ما با حضورشان در خیابانها، دهان آنها را خرد کردند، در حالی که در اروپا و آمریکا مردم علیه ترامپ شعار جنگطلبی سر دادند.
جلالی، با اشاره به بُعد رسانهها، بیان داشت: در مورد رسانهها نیز دشمن شکست خورد و ۸۵ درصد رسانههای غربی اذعان کردند که ایران جنگطلب نیست و ترامپ جنگطلب است.
وی در تحلیل بُعد مذاکرات، تأکید کرد: در بُعد مذاکرات هم ما شکست نخوردیم؛ ما تعیین کردیم که کجا و با چه شرطی مذاکره کنند که آنها بدعهد بودند و به قولهایشان عمل نکردند، همانطور که برجام نافرجام شد و دیپلماسی ما زیر بار دیکته آنها نرفت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی فهرج قدرت بازدارنده ایران را غیرقابل مذاکره دانست و گفت: قدرت بازدارنده ما، مانند موشکها و انرژی هستهای، قابل مذاکره نیست، همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند.
وی در ادامه به لزوم توجه به آسیبدیدگان جنگ اشاره کرد و گفت: عدهای در این جنگ، منازل و اموال خود را از دست دادهاند و نیاز به کمک ما دارند که در پویش «ایران همدل»، سپاه، کمیته امداد، هلال احمر و دفتر امام جمعه در حال جمعآوری کمک هستند و دعوت میکنم از همه شما به جبهه مقاومت و این مردم نیازمند کمک کنید.
جلالی، در پایان وظیفه اصلی در شرایط کنونی را کوتاهی نکردن در امور یاد شده دانست و افزود: وظیفه اصلی ما در این شرایط، کوتاهی نکردن در این امور است و جامعه از ما خواسته است که در جنگ حق و باطل، بیطرفی جایز نیست و سکوت کردن در این میدان، به معنای طرفداری از باطل است.
