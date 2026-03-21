امام جمعه فهرج: پیروی از ولی فقیه، اطاعت از خدا و اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی قربانی نژاد، صبح شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، ولایت و اطاعت از ولی‌امر مسلمین را مبنای پذیرش عبادات دانست و با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت ملی، پرهیز از دامن زدن به ضعف‌ها در رسانه‌ها و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

وی با استناد به حدیث «بُنی الاسلام علی خمس» اظهار داشت: اسلام بر پنج پایه حج، نماز، روزه، زکات و ولایت استوار است که اصل بر ولایت است و اگر ولایت نباشد، سایر اعمال ارزشی ندارند.

وی ادامه داد: ولایت امروز به ولی‌فقیه منتقل شده و به فتوای بسیاری از علما، هر اختیاری که امام معصوم دارد، ولی‌فقیه در امر مسلمین داراست؛ بنابراین اطاعت از ولی‌ امر مسلمین، اطاعت از خدا و اهلبیت (ع) محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام قربانی نژاد، با اشاره به محورهای پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: ایشان به دو جنگ و یک کودتا که ملت ایران پشت سر گذاشت اشاره کردند.

امام جمعه فهرج گفت: جنگ ۱۲ روزه، کودتای نافرجام ۲۲ دی و جنگ جاری که دشمن به دنبال آن است، در حالی رقم خورد که مردم در سه نوبت ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و روز قدس با حضور حماسی خود، خط مقدم مبارزه با دشمن بودند و این نعمتی الهی برای کشور است.

خطیب جمعه فهرج با تأکید بر بخش دیگری از پیام رهبری، گفت: حواسمان به رسانه‌هایی مانند اینترنشنال و بی‌بی‌سی باشد که مزدوران خارجی هستند و نباید فریب اخبار کذب را خورد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که از بیان نقاط ضعف در رسانه‌ها خودداری شود؛ چراکه این شرایط، موقعیت مناسبی برای بهانه دادن به دست دشمن و ناامید کردن مردم نیست. به وقت خود باید انتقاد کرد، اما اکنون باید از این جنگ عبور کنیم.

قربانی نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری درباره روابط با همسایگان، تصریح کرد: ما با کشورهای همسایه مشکلی نداریم، اما سر تمامیت ارضی، حفظ منافع کشور و امنیت مردم با هیچکس تعارف نداریم.

وی تأکید کرد: هر پایگاهی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، مورد هدف قرار می‌گیرد و حملات اخیر در عمان و ترکیه، دسیسه‌ای برای دشمن‌ تراشی علیه ایران است و ربطی به جبهه مقاومت ندارد.

امام جمعه فهرج در پایان برای فرج امام زمان (عج)، حفظ رهبری، علو درجات شهدا و نصرت نیروهای مسلح دعا کرد و شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیتی» را مورد تأکید قرار داد.