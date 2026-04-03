امام جمعه فهرج: پویش «جان فدا» نشان‌ دهنده غیرت ملی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فهرج با استناد به روایتی از امام باقر (ع) گفت: کسی که سه هفته پشت سر هم بدون علت نماز جمعه را ترک کند، بر قلبش مهر زده می‌شود و در زمره منافقان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه «فریضه‌ای عبادی-سیاسی» و محل از بین بردن توطئه‌های منافقان است، افزود: ترک سه واجب پشت سر هم فقط از یک منافق ساخته است.

امام جمعه فهرج همچنین نماز جمعه را نماد وحدت، هیبت اسلام و تجدید بیعت با ولی‌فقیه و امام عصر (عج) دانست و بر حضور حداکثری مردم تأکید کرد.

قربانی‌نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت» تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک پیشران در مقابل جنگ اقتصادی دشمن است و تحقق آن فقط با مشارکت مردم ممکن می‌شود.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از روستاها، نمونه‌ای از فعالیت اقتصادی یک پیرزن روستایی را الگوی «کار بسیجی» معرفی کرد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد فقط پرداخت وام نیست؛ بلکه نیازمند نظارت، هدف‌مندی و رفع موانع است.

امام جمعه فهرج با انتقاد از سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها و ادارات در پرداخت وام‌های اشتغالزایی، خواستار تسهیل‌گری و خروج از بخشنامه‌های سخت‌گیرانه شد و بر پیگیری جدی برای راه‌اندازی «پنجشنبه بازار» و نمایشگاه‌های تولیدات خانگی در شهرستان تأکید کرد.

قربانی‌نژاد ،با اشاره به پویش سراسری «جان فدا» حضور در این پویش را نشان‌دهنده غیرت ملی و اسلامی دانست و گفت: دشمن خیال باطل کرده؛ ایران ۶ هزار سال تمدن دارد و با کشورهای ذلیل و بی‌هویت مثل آمریکا و اسرائیل قابل قیاس نیست.

وی همچنین از مردم خواست در قالب «ایران همدل» به جبهه مقاومت و آسیب‌دیدگان جنگ کمک کنند و افزود: متأسفانه هنوز حرکت شایسته‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

امام جمعه فهرج در پایان به مشکل موقوفات شهرستان اشاره کرد و گفت: متأسفانه فهرج اداره اوقاف ندارد و سرنوشت درآمد موقوفات (باغ‌ها، مغازه‌ها و مجتمع‌ها) برای مردم نامشخص است و خواستار پاسخگویی مسئولان و شفافیت در هزینه‌کرد موقوفات شد تا اعتماد مردم برای وقف‌های آینده از بین نرود.