به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پنج وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که به میزبانی بیشکک قرقیزستان در جریان است، بعدازظهر امروز جمعه با شناخت چهره های فینالیست پیگیری شد که طی آن دو ملی پوش ایران به یک قدمی مدال طلا رسیدند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر فوگا ساساکی از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان نعمتی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب رستم جان کاخاروف از قرقیزستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغولستان شد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم ، مهدی یوسفی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ فنگ لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب رازامبک جمال اف قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، یوسفی حذف شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

دیدارهای رده بندی و فینال این دوره از مسابقات روز شنبه برگزار خواهد شد.