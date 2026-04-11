نگاهی به عملکرد سه بیمارستان‌ پایتخت در جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از بیمارستانهای پایتخت در روزهای جنگی و بنا بر موقعیت جغرافیایی آنها، بیشتر از دیگر بیمارستانها؛ مراجعه کننده داشتند و همین موضوع باعث شده بود که از حداکثر ظرفیت خود برای خدمت به شهروندان استفاده کنند.
در بین بیمارستانهای استان تهران، سهم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بیمارستان هایی که تحت مدیریت دارد؛ بیشتر از دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در استان تهران است. در همین راستا، روسای سه بیمارستان شهدای تجریش، کودکان مفید و اختر؛ در خصوص خدمات رسانی این مراکز درمانی در روزهای جنگ رمضان، توضیحاتی ارائه دادهاند.
آمادگی بیمارستان شهدای تجریش
سیدپوریا شجاعی رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: با توجه به درسآموختهها و تجربههای جنگ ۱۲ روزه و پیشبینیهایی که از نظر پدافند غیرعامل انجام شده بود، از ابتدای جنگ رمضان وضعیت منظم و آرامی در خدمت رسانی بیمارستان برقرار بود.
وی با اشاره به فرایند خدمت رسانی به مجروحان گفت: یکی از مهمترین موضوعات طراحی مسیری سهل و آسان برای خدمت رسانی به مجروحان منتقل شده به این مرکز بود و از این رو مجروحان و مصدومان انتقال یافته به این مرکز به راحتی و سریع در اورژانس پذیرش شدند و در صورت نیاز به بستری یا عمل جراحی انتقال بیمار به بخش یا اتاق عمل با سرعت بسیار بالا انجام شد.
شجاعی از درمان صدها نفر از مصدومان و مجروحان از ابتدای جنگ رمضان در این مرکز خبر داد که در قسمتهای مختلف شهر تهران بر اثر حملات اخیر دچار جراحات شده بودند و در این بیمارستان تحت درمانهای تخصصی لازم قرار گرفتند.
به گفته وی، دهها نفر از مجروحان نیازمند اعمال جراحی بودند که به سرعت انجام شد و مابقی مجروحان نیز اغلب به صورت سرپایی و یا بستری یکی دو روزه در بخش درمان شده و ترخیص شدند و در حال حاضر نیز تعدادی از مجروحان در این مرکز بستری هستند.
رئیس بیمارستان شهدای تجریش با اشاره به تداوم فرایند خدمت رسانی به بیماران در ایام جنگ خاطرنشان کرد: در این ایام علاوه بر فرآیند خدمت رسانی به مجروحان، درمان بیماران عادی نیز به نحو مطلوب انجام پذیرفته است.
به گفته وی، در این مدت صرفا تعداد اعمال جراحی الکتیو و غیر اورژانسی کاهش یافت اما درصورت مراجعه بیمار نیازمند به عمل اورژانسی، سریعا و در اسرع وقت جراحی مورد نیاز انجام گرفته است.
شجاعی یادآور شد که به غیر از جراحی مصدومان جنگی، دهها عمل جراحی دیگر نیز در این ایام در بیمارستان شهدای تجریش انجام گرفته که مربوط به بیماران دارای عمل اورژانسی یا الکتیو است و با توجه به مهیا بودن شرایط مناسب و امکانات در این بازه زمانی انجام شده است.
رئیس بیمارستان شهدای تجریش افزود: خوشبختانه با کمبود دارو یا نیروی انسانی مواجه نیستیم و برنامهریزیهای لازم در خصوص فراهم کردن زیرساختهای لازم از نظر انرژی و نیروی انسانی صورت گرفته و تدابیر لازم در خصوص تنظیم زمان بندی کشیکها و مواردی از این دست انجام شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: بر اساس اقدامات و برنامهریزی های صورت گرفته تمامی فرآیندهای بیمارستان در نقطه بسیار مطلوب قرار دارد و کماکان بیمارستان آمادگی خود را حفظ کرده است.
مصدومان از نقاط مختلف می آمدند
رضا مینایی نوشهر رئیس بیمارستان اختر، با اشاره به تداوم خدمت رسانی در بیمارستان اختر در ایام جنگ به بیماران و مصدومان و مراجعان، گفت: در این ایام واحدهای مختلف این بیمارستان از جمله تصویر برداری، آزمایشگاه، پاراکلینیک و...، فعال بوده و به ارائه خدمات درمانی به مراجعان پرداخته است.
به گفته وی، بیماران اعم از مصدومان جنگ یا مصدومان ناشی از تصادفات و...، پس از مراجعه به این مرکز به صورت سرپایی یا در صورت نیاز بستری تحت درمان قرار گرفته و خدمات مورد نیاز را دریافت کردند.
مینایی خاطرنشان کرد: در این ایام درمانگاه، بخش فیزیوتراپی بیمارستان نیز فعالانه خدمات مورد نیاز را به مراجعان ارائه کردهاند.
وی همچنین یادآور شد: تعدادی بیمار ترومایی غیر از مصدومان جنگ نیز در این مرکز بستری شده و تحت درمانهای لازم قرار گرفتند.
مینایی از انجام چند هزار ویزیت در درمانگاه و اورژانس بیمارستان خبر داد و گفت: صدها بیمار اعم از مصدومان ترافیکی یا ناشی از جنگ یا نیازمند به عمل جراحی در این مدت در این مرکز بستری شدند و همچنین چند صد عمل جراحی نیز در ایام مذکور انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: دهها مصدوم جنگ از نقاط مختلف به این بیمارستان انتقال یافتند که خدمات لازم به نحو احسن برای آنان انجام شد و درمانهای لازم را دریافت کردند.
بیمارستان مخصوص کودکان
شمس الله نوری پور رئیس بیمارستان کودکان مفید گفت: بیمارستان کودکان مفید بیش از ۵۱ سال سابقه فعالیت دارد و به عنوان یکی از مراکز فوق تخصصی مهم در حوزه درمان بیماریهای داخلی و جراحی کودکان و نوزادان در کشور شناخته میشود.
وی افزود: این بیمارستان با بهرهمندی از اعضای هیئت علمی برجسته، کادر درمانی مجرب و زیرساختهای پیشرفته تشخیصی و درمانی، خدمات گستردهای را به بیماران ارایه میدهد و پذیرای بیماران از سراسر کشور و حتی برخی کشورهای همسایه است.
رئیس بیمارستان کودکان مفید ادامه داد: این مرکز علاوه بر ارایه خدمات درمانی، یکی از مراکز مهم آموزشی در حوزه پزشکی کودکان نیز به شمار میرود و در زمینه تربیت متخصصان و فوقتخصصهای رشتههای مختلف کودکان فعالیت دارد.
به گفته وی، رشتههای فوقتخصصی متعددی از جمله نوزادان، اعصاب کودکان، خون و انکولوژی کودکان، بیماریهای عفونی، ایمونولوژی، غدد و همچنین رشتههای جراحی تخصصی کودکان در این مرکز آموزشی و درمانی آموزش داده میشود.
نوریپور با اشاره به خدمات ارائه شده در بیمارستان مفید گفت: وجود امکانات تشخیصی پیشرفته از جمله آزمایشگاههای تخصصی، بخش تصویربرداری مجهز شامل سیتیاسکن، امآرآی و سایر روشهای تشخیصی، امکان ارایه خدمات جامع درمانی را برای بیماران فراهم کرده است.
وی درباره وضعیت خدماترسانی بیمارستان مفید در شرایط جنگ تحمیلی اخیر نیز اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از مجروحان جنگ اخیر که کودکان و بزرگسالان را شامل میشود در این بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار گرفتهاند.
نوریپور اضافه کرد: کادر درمان، اعضای هیئت علمی و کارکنان بیمارستان در تمام این مدت با آمادگی کامل در محل کار خود حضور داشتهاند و خدمات درمانی به بیماران بدون وقفه ادامه داشته است.
رئیس بیمارستان کودکان مفید همچنین با اشاره به آمادگیهای پشتیبانی این مرکز در بحرانهای احتمالی نیز گفت: در حوزه تامین دارو و تجهیزات درمانی، پیشبینیهای لازم از قبل انجام شده و ذخایر دارویی مورد نیاز بیمارستان در نظر گرفته شده است، علاوه بر این بیمارستان مفید به عنوان یکی از مراکز درمان بیماران خاص از جمله بیماران تالاسمی و برخی اختلالات ایمنی نیز فعالیت میکند و تلاش شده دسترسی این بیماران به خدمات درمانی و دارویی بدون اختلال ادامه داشته باشد.
وی افزود: در زمینه زیرساختهای پشتیبانی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است و بیمارستان به تجهیزات لازم برای ادامه فعالیت در شرایط خاص مجهز است.
نوریپور ادامه داد: جلسات کمیته بحران بیمارستان نیز به طور منظم برگزار شده و برنامهریزیهای لازم برای حفظ پایداری خدمات درمانی انجام شده است.
رئیس بیمارستان کودکان مفید تاکید کرد: بیمارستانهای تخصصی کودکان نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به این گروه سنی دارند و حمایت از این مراکز برای حفظ کیفیت خدمات درمانی ضروری است.
وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به سلامت جسمی و روانی کودکان در شرایط بحرانی تاکید کرد.
