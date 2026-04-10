وزیر جهاد کشاورزی به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر جمعه وارد شهر مقدس قم شد و نخستین برنامه او زیارت مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بود.



وی پس از حضور در حرم مطهر و قرائت زیارت‌نامه و اقامه نماز به محضر بانوی کرامت ادای احترام کرد.



نوری قزلجه در ادامه برنامه‌های سفر یک روزه خود، با حضور بر مزار شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی کشور، ضمن نثار فاتحه، یاد این شخصیت اثرگذار عرصه امنیت ملی را گرامی داشت.



وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بر مزار امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، و همچنین سردار شهید ایزدی (حاج رمضان) در صحن امام هادی حرم مطهر بانوی کرامت حاضر شد.



وی با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام این دو شهید والامقام، بر نقش برجسته آنان در پاسداری از امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

