۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

زمین‌خواران در منابع طبیعی کرمانشاه زمین‌گیر شدند

کرمانشاه - رئیس منابع طبیعی کرمانشاه از برخورد قاطع با متخلفان تخریب اراضی ملی و قطع درختان در روستای سرتپه و تشکیل پرونده قضایی برای آنان خبر داد.

جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب دو مأموریت جداگانه، اقدامات مؤثری در مقابله با زمین‌خواران و عاملان تخریب عرصه‌های طبیعی انجام دادند.

وی افزود: در مأموریت نخست، پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط و حضور مأموران انتظامی پاسگاه هلشی، تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای سرتپه محرز شد و از ادامه این روند جلوگیری به عمل آمد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: این اقدام با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی انجام شد و مانع از گسترش تجاوز به اراضی ملی شد.

ولی‌پور ادامه داد: در مأموریت دوم، موضوع قطع درختان جنگلی به‌صورت میدانی بررسی شد و با مستندسازی تخلفات، پرونده قضایی برای افراد متخلف تشکیل شد.

وی با اشاره به انگیزه سودجویان خاطرنشان کرد: برخی افراد با هدف کسب منافع شخصی، اقدام به تخریب منابع طبیعی و تصرف اراضی ملی می‌کنند، اما این عرصه‌ها به محلی برای ناکامی آنان تبدیل شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله قطع درختان، تصرف اراضی یا ساخت‌وساز غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

