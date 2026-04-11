شهادت ۶ فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المملکه اردن، ۶ فلسطینی بر اثر حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک ایستگاه بازرسی پلیس در اردوگاه پناهجویان در البریج در مرکز غزه شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی المملکه اردن با اعلام این خبر به نقل از منابع پزشکی و پلیس در غزه افزود که از ماه اکتبر، ده‌ها افسر پلیس حماس بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهید شدند.

رژیم صهیونیستی و حماس در اکتبر گذشته با میانجیگری آمریکا به توافقی با هدف پایان دادن به درگیری در سرزمین‌های فلسطینی دست یافتند اما رژیم صهیونیستی با انجام حملات مکرر، بارها این توافق را نقض کرده و موجب شهادت و مجروح شدن بسیاری از فلسطینی ها شده است.

از زمان امضای این توافق، حداقل ۷۰۰ فلسطینی توسط آتش ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.