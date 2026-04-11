۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۹

پایداری هوا تا اوایل هفته؛ سامانه بارشی از دوشنبه وارد گلستان می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم شرایط جوی پایدار تا اواسط هفته خبر داد و گفت: با ورود موج بارشی از روز دوشنبه، بارندگی در سطح استان آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا اواسط هفته، وضعیت جوی استان به‌نسبت پایدار خواهد بود و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، گاهی افزایش ابر در سطح استان دور از انتظار نیست، اما تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دما رخ نخواهد داد و شرایط دمایی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

ملاحی با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه گفت: برای این روز، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، افزایش ابر پیش‌بینی شده و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در نواحی کوهستانی استان وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از روز دوشنبه، موج بارشی وارد استان شده و سبب آغاز بارندگی در مناطق مختلف خواهد شد؛ فعالیت این سامانه تا روز چهارشنبه تداوم دارد.

وی اظهار کرد: گستره بارش‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کل استان را در بر می‌گیرد، اما برای روز چهارشنبه انتظار می‌رود بارش‌ها بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی متمرکز شود.

ملاحی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره نحوه فعالیت این سامانه بارشی در روزهای آینده از طریق اطلاعیه‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

