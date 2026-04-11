۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری از تونل تخریب‌شده‌ هشترود

تبریز- با پیگیری استاندار آذربایجان‌شرقی، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور از تونل تخریب‌شده‌ جاده قدیم میانه به قره‌چمن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست همراه با رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور در جریان بازدید از پل تخریب‌شده‌ی هشترود در آزادراه تبریز-تهران، رئیس سازمان راهداری به جاده قدیم تهران-تبریز رفت تا از تونل تخریب شده این جاده توسط دشمنان ایران در ۹۰ کیلومتری تبریز بازدید کند.

در این بازدید که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل راهداری استان انجام شد، بر تامین اعتبارات لازم و تسریع در آماده‌سازی جاده قدیم و آزادراه و بازسازی پل تخریب شده در هر دو مسیر تاکید شد.

