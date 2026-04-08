به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی آزادراه تبریز-تهران بر ضرورت حفظ تردد در این مسیر تاکید کرد: ضمن تقدیر از عوامل راهداری که در اسرع وقت، مسیر عبور و مرور فرعی و موقت ایجاد کرده‌اند، ضروری است تا زمان بازسازی پل، از کنار آزادراه، مسیر تردد ایمن و روان طراحی و ایجاد شود.

وی افزود: باید بازسازی کامل پل در اسرع وقت و بر اساس اصول فنی و مهندسی در دستور کار سازمان راهداری کشور قرار گیرد و زمانبندی مشخصی برای فرآیند بازسازی تدوین و ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، طی تماس تلفنی با رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری کشور، خواستار تسریع در بازسازی این پل و تامین اعتبارات مورد نیاز شد و از حمایت کامل مدیریت استان برای اجرای هرچه سریعتر این پروژه خبر داد.

همچنین استاندار آذربایجان شرقی در این گفتگو بر تسریع در بازسازی پل آسیب‌دیده در جاده قدیم میانه - بستان آباد تاکید کرد.

تسریع در بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تبریز ـ زنجان به عنوان یک مطالبه استانی، مورد تاکید استاندار در این گفتگو بود.

معاون وزیر و رییس سازمان راهداری کشور در این گفتگو، قول مساعد داد برای بازگشایی مسیر جایگزین، بازسازی پل هشترود، بازسازی پل میانه به بستان‌آباد و بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه تهران-زنجان اقدامات مقتضی صورت گیرد.