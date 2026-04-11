آموزش بدون توقف؛ روایت ایثار معلمی که کلاس درس را به دل جاده برد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: آموزش ستون فقرات توسعه هر جامعه‌ای است و تداوم آن حتی در دشوارترین شرایط، نشان‌دهنده عزم و تعهد نظام تعلیم و تربیت است.

در روزهایی که به دلیل شرایط ویژه کشور، مدارس در سراسر ایران به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند، چالش‌هایی مانند نبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، مانعی جدی بر سر راه آموزش دانش‌آموزان شده است.

با این حال، در دل همین محدودیت‌ها، روایت‌هایی از فداکاری و خلاقیت معلمان شکل می‌گیرد که نه‌تنها الهام‌بخش، بلکه نشان‌دهنده عمق مسئولیت‌پذیری آنان است.

روایت یک معلم؛ از کلاس درس تا خودروی شخصی

در یکی از روستاهای شهرستان بیجار، مهدی محمدعلی، از فرهنگیان ایثارگر، با درک شرایط دانش‌آموزان خود که به شبکه آموزشی «شاد» دسترسی ندارند، تصمیم گرفت راهی متفاوت برای تداوم آموزش انتخاب کند.

او هر روز مسیر روستا را طی می‌کند و با حضور در محل، کلاس درس را در فضایی غیرمتعارف اما مؤثر برگزار می‌کند.

خودروی شخصی این معلم، این روزها به کلاس سیاری تبدیل شده که در آن، آموزش جریان دارد.

دانش‌آموزانی که از امکانات حداقلی برای اتصال به آموزش مجازی محروم‌اند، در کنار این معلم دلسوز، همچنان از چرخه یادگیری عقب نمی‌مانند این اقدام، تنها یک راه‌حل موقت نیست، بلکه نمادی از تعهد عمیق به رسالت معلمی است.

آموزش در سایه محدودیت‌ها

همزمان با شرایط خاصی که منجر به تعطیلی مدارس حضوری در کشور شده، استان کردستان نیز همانند سایر مناطق، آموزش را به بستر مجازی منتقل کرده است این روند که تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت، اگرچه در بسیاری از نقاط با موفقیت همراه بوده، اما در برخی مناطق روستایی به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، چالش‌هایی را به همراه داشته است.

در چنین شرایطی، معلمانی مانند محمدعلی، نقش کلیدی در پر کردن این خلأ ایفا می‌کنند آن‌ها با تکیه بر خلاقیت، احساس مسئولیت و عشق به حرفه خود، مسیرهای تازه‌ای برای رساندن دانش به دانش‌آموزان می‌یابند.

این تلاش‌ها نشان می‌دهد که آموزش، محدود به کلاس و ابزار خاصی نیست، بلکه در هر شرایطی می‌تواند تداوم یابد.

جلوه‌ای از عشق به تعلیم و تربیت

روستای رحمت‌آباد بیجار، این روزها شاهد نمونه‌ای عینی از تعهد معلمان به دانش‌آموزان است حضور روزانه این معلم در روستا، آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌ها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود، بیانگر روحیه‌ای ایثارگرانه و مسئولانه است.

دانش‌آموزان این روستا، که ممکن بود در نبود دسترسی به امکانات دیجیتال، از تحصیل بازبمانند، اکنون با انگیزه‌ای مضاعف به یادگیری ادامه می‌دهند این ارتباط مستقیم، نه‌تنها از نظر آموزشی، بلکه از نظر روحی و روانی نیز برای آن‌ها ارزشمند است و حس اهمیت و توجه را در آن‌ها تقویت می‌کند.

قدردانی مسئولان از اقدام ایثارگرانه

در پی این اقدام ارزشمند، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، سید فواد حسینی، ضمن ابراز قدردانی از این معلم ایثارگر، تلاش‌های او را ستود و اعلام کرد که این اقدام به‌صورت رسمی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

این نوع حمایت‌ها، می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر معلمان باشد تا در مواجهه با چالش‌ها، راهکارهای خلاقانه‌تری ارائه دهند.

معلمان؛ ستون‌های استوار در بحران‌ها

تاریخ آموزش در ایران، همواره شاهد نقش‌آفرینی معلمان در شرایط دشوار بوده است از مناطق محروم گرفته تا بحران‌های طبیعی و اجتماعی، این قشر فرهنگی با ایستادگی و تعهد، اجازه نداده‌اند روند آموزش متوقف شود.

اقدام این معلم بیجاری نیز در همین راستا قابل تحلیل است او با نادیده گرفتن سختی‌های مسیر، هزینه‌های شخصی و محدودیت‌های موجود، تنها به یک هدف می‌اندیشد: آینده دانش‌آموزانش.

این نگاه، همان چیزی است که آموزش را از یک وظیفه اداری به یک رسالت انسانی تبدیل می‌کند.

آنچه در روستای رحمت‌آباد بیجار رخ می‌دهد، تنها یک خبر نیست؛ بلکه روایتی از امید، تعهد و انسانیت است در روزگاری که فناوری نقش پررنگی در آموزش ایفا می‌کند، این داستان یادآور می‌شود که عنصر انسانی همچنان مهم‌ترین عامل در فرآیند یادگیری است.

معلمی که کلاس درس را به دل جاده می‌برد، نه‌تنها به دانش‌آموزانش درس می‌دهد، بلکه به جامعه نیز می‌آموزد که در سخت‌ترین شرایط، می‌توان ایستاد، خلاق بود و مسیر را ادامه داد.

آموزش بدون توقف، شعاری نیست که فقط گفته شود؛ بلکه حقیقتی است که با تلاش معلمانی از این دست، هر روز معنا می‌یابد.