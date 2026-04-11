انجام بیش از ۱۷ هزار آزمایش در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان ایلام

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تشریح عملکرد سال گذشته بیان کرد: بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۵ مورد آزمایش در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی این استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع این آزمایش‌ها، ۶ هزار و ۱۶مورد آزمون سرولوژی دام،۴ هزار و ۵۸۶ مورد آزمون سرولوژی طیور، ۴۸۵مورد آزمون انالیزشیمی خوراک دام ،۳۹۰ مورد آزمون کشت میکروبی فرآورده های خام( خوراک دام وشیر)، ۲۱ مورد کشت میکروبی مرضی، ۵۲ مورد آزمایشات انگل شناسی ، ۵۸۹۹ مورد تست های تشخیصی مولکولی طیور ، ۲۰۰ مورد آزمایش تعیین گونه گوشت و۱۳۲مورد آزمون سم شناسی خوراک و شیر خام توسط همکاران ما در آزمایشگاه به انجام رسیده است.

پیرانی در پایان با اشاره به اینکه وظایف اصلی این مرکز شامل کمک به دامپزشکان در تشخیص دقیق بیماری‌ها، شناسایی عامل بیماری‌زا و بررسی روند اثربخشی درمان است، بیان کرد: این اقدامات تخصصی، نقشی حیاتی در حفظ سلامت و ارتقای بهداشت جمعیت دامی استان ایلام ایفا می‌کند.