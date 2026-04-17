  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۰

پویش «ایران ما»؛ میدان خدمت و صحنه همبستگی

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: سرمایه اصلی هلال‌احمر، اعتماد و همدلی مردم است و این پشتوانه مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات‌های امدادی و خدمات‌رسانی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به اهمیت نقش مردم در مدیریت بحران‌ها و ارتقای تاب‌آوری ملی، از آغاز و گسترش پویش ملی «جبهه مردمی ایران ما» خبر داد و افزود: این پویش با هدف سازماندهی ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌هایی نظیر امداد و نجات، خدمات درمانی، آموزش همگانی، پشتیبانی، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین تقویت سلامت روانی جامعه طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در این عرصه می‌تواند به کاهش آسیب‌ها، افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها و تقویت همبستگی ملی منجر شود و زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی در امدادرسانی و خدمات‌رسانی در سطح کشور باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، «جبهه مردمی ایران ما» را بستری برای تجلی روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و عشق به میهن توصیف کرد و گفت: هر ایرانی با هر توانمندی می‌تواند در این حرکت ملی نقش‌آفرینی کند و سهمی در خدمت به هم‌نوعان خود داشته باشد.

کولیوند همچنین از تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه متخصصان، نخبگان، فعالان رسانه‌ای، کادر درمان، مهندسین، مربیان و جوانان دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، در مسیر خدمت‌رسانی، تقویت غرور ملی و افزایش آمادگی کشور در برابر حوادث و بحران‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال و با همراهی مردم، اهداف انسان‌دوستانه هلال‌احمر با موفقیت بیشتری دنبال شود و شاهد تقویت سرمایه اجتماعی در کشور باشیم.

گفتنی است در فراخوان این پویش مردمی آمده است: هموطنان عزیز، با هر تخصصی کنار مردم هستیم؛ از شما دعوت می‌شود به جبهه مردمی ایران ما بپیوندید.

کد مطلب 6803020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها