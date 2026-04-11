چهار آزادکار ایران به نیمه نهایی صعود کردند/ یزدانی به حریف ژاپنی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا کشتی آزاد به میزبانی بیشکک قرقیزستان، نمایندگان پنج وزن دوم به روی تشک رفتند که در پایان مسابقات نوبت صبح احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف امان دارنده مدال برنز المپیک از هند می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا به گروه بازنده ها راه یابد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ یودای تاکاهاشی از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف آلپ ارسلان بگینجوف از ترکمنستان می رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با عظمت دولتبیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان کشتی می گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با بوهردون از چین مبارزه می کند.

مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق از ساعت ۱۴:۱۵ امروز برگزار می شود.