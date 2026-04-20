حماس: افتتاح شهرک صانور گامی خطرناک برای هدف قرار دادن موجودیت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، "محمود مرداوی" گفت که این اقدام، مردم فلسطین در کرانه باختری و موجودیت فلسطینی را در هر مکانی هدف قرار می‌دهد و مستلزم بسیج گسترده برای مقابله با طرح‌های توسعه شهرک‌سازی است.

مرداوی اظهار داشت که با افتتاح شهرک صانور و حضور مقامات صهیونیست در آن، ما با مرحله‌ای بی‌سابقه ای از گسترش شهرک‌سازی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد که این گسترش، در چارچوب آنچه "طرح الحاق و سیطره کامل بر کرانه باختری و سرزمین فلسطین" نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.

این رهبر حماس، همچنین هشدار خود را درباره پیامدها و خطرات طرح‌های شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری و فعال‌سازی مجدد کانون‌های شهرک‌سازی که قبلا تخلیه شده بودند، تکرار کرد.

او همچنین خواستار تشدید خشم عمومی و تمامی اشکال مقاومت برای به شکست کشاندن و خنثی کردن این طرح‌ها و حفاظت از سرزمین فلسطین در برابر جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان آن‌ها شد.