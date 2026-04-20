۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۰۰

حماس: افتتاح شهرک صانور گامی خطرناک برای هدف قرار دادن موجودیت فلسطین

یک مقام جنبش حماس، در واکنش به افتتاح شهرک صهیونیست‌نشین "صانور" تأکید کرد که افتتاح این شهرک در جنوب شهر جنین در کرانه باختری اشغالی، موجودیت فلسطین در کرانه باختری را هدف قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، "محمود مرداوی" گفت که این اقدام، مردم فلسطین در کرانه باختری و موجودیت فلسطینی را در هر مکانی هدف قرار می‌دهد و مستلزم بسیج گسترده برای مقابله با طرح‌های توسعه شهرک‌سازی است.

مرداوی اظهار داشت که با افتتاح شهرک صانور و حضور مقامات صهیونیست در آن، ما با مرحله‌ای بی‌سابقه ای از گسترش شهرک‌سازی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد که این گسترش، در چارچوب آنچه "طرح الحاق و سیطره کامل بر کرانه باختری و سرزمین فلسطین" نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.

این رهبر حماس، همچنین هشدار خود را درباره پیامدها و خطرات طرح‌های شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری و فعال‌سازی مجدد کانون‌های شهرک‌سازی که قبلا تخلیه شده بودند، تکرار کرد.

او همچنین خواستار تشدید خشم عمومی و تمامی اشکال مقاومت برای به شکست کشاندن و خنثی کردن این طرح‌ها و حفاظت از سرزمین فلسطین در برابر جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان آن‌ها شد.

