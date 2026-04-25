به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در اقدامی بحث‌برانگیز، مقامات صهیونیستی به یک ساکن فلسطینی در قدس اشغالی دستور داده‌اند که حتی پرندگان خانگی خود را از خانه‌اش خارج کند؛ تصمیمی که به گفته ساکنان، نمادی از تشدید فشارها بر زندگی روزمره فلسطینی‌هاست.

بر اساس این گزارش، در حادثه‌ای کم‌سابقه در قدس اشغالی، مقامات صهیونیستی به فخری ابو دیاب، پژوهشگر فلسطینی، دستور داده‌اند غازهای خود را از خانه‌اش در محله البستان واقع در جنوب مسجد الاقصی خارج کند.

ابو دیاب که خانه‌اش تاکنون دو بار توسط نیروهای صهیونیستی تخریب شده است، در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای از بین بردن تمامی ابعاد زندگی در این محله است. هدف صهیونیست ها از این اقدامات، محروم کردن ما از امنیت، ثبات اجتماعی و حتی حق داشتن ساده‌ترین حقوق و مظاهر زندگی، مانند نگهداری پرندگان است.

وی افزود که اگرچه قوانین موجود نگهداری پرندگان را ممنوع نکرده‌اند، اما آنچه رخ می‌دهد، «هدف‌گیری مستقیم مردم، اموال و حتی حیوانات» است؛ اقدامی که با هدف حذف تدریجی حضور فلسطینیان در این منطقه صورت می‌گیرد.

ابو دیاب با لحنی کنایه‌آمیز با بیان اینکه غازهایش ظاهراً از سوی مقامات «تهدیدی برای امنیت اسرائیل» تلقی شده‌اند، افزود: «این پرندگان حتی از حضور اشغالگران در این منطقه قدیمی‌تر هستند.»

او همچنین گفت : هنگام صدور دستور، مأموران از او شماره شناسایی خواسته‌اند و او در پاسخ پرسیده است که قصد دارند او را اخراج کنند یا پرندگانش را.

به گفته این ساکن فلسطینی، مقامات در تلاش‌اند پیوند او و خانواده‌اش با محله را قطع کنند؛ پیوندی که در میان فشارها و تخریب‌ها، تنها دلگرمی باقی‌مانده برای ساکنان است.

در همین حال، مدحت دیبا، وکیل و مشاور حقوقی، اعلام کرد که بر اساس قوانین موجود، نگهداری این پرندگان نیازی به مجوز خاصی ندارد و تصمیم شهرداری برای توقیف آن‌ها «خودسرانه و فاقد توجیه قانونی» است.

گزارش‌ها حاکی است که از سال ۲۰۱۵، فشارها بر محله‌های فلسطینی‌نشین از جمله سلوان افزایش یافته و ده‌ها خانواده با خطر اخراج مواجه شده‌اند؛ روندی که بر اساس قوانین داخلی رژیم اسرائیل، از جمله قانون موسوم به «امور حقوقی و اداری» مصوب ۱۹۷۰، پیگیری می‌شود؛ قانونی که به گفته منتقدان، ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد.

بر اساس داده‌های رسمی فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، این حملات به شهادت رسیدن دست‌کم ۱۱۵۳ فلسطینی، زخمی شدن هزاران نفر و اسارت حدود ۲۲ هزار نفر منجر شده است.