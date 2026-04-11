بیش از ۳۲ هزار داوطلب مجاز دکتری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کردند

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد.

وی افزود: نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

کریمیان یادآور شد: مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر از داوطلبان مجاز آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند.