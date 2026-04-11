قطعی اینترنت باعث پایداری ارتباطات داخلی شد؛ماهواره خیام تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر ، احسان چیت ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در یک گفتگوی خبری ویژه درباره خدمات رسانی و فعالیت های این سازمان در طی مدت زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران توضیحاتی داد.

قطعی اینترنت باعث پایداری ارتباطات داخلی شد

او در این باره گفت: حملات در این دوران بسیار گسترده بود ولی با تجربیات به دست آمده از جنگ 12 روزه این آسیب ها کلا شناسایی شده بود. آگاهی برای بقیه دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شده بود که کجا نیازمند بهبود است و بخشی از محدودیت ارتباطات بین الملل ناشی ازنگرانی درباره حملات سایبری بود که قطعی آن کمک کرد ارتباطات داخلی همچنان پایدار باقی بماند.

وی افزود: آنتن ها و ایستگاه های صدمه دیده بلافاصله زیربمباران بازسازی شدند و به خدمت رسانی بازگشتند.

چیت ساز در ادامه افزود: علاوه برآن جابه جایی وسیعی داشتیم به طوریکه 9 میلیون جابه جایی را در کشور ثبت کردیم. ما به صورت لحظه ای براساس تراکنشی که اتفاق می افتد وضعیت جابه جایی مردم را شناسایی می کنیم. این داده نیز مبنای کمک برای لجستیک خدمات کالاها برای بقیه دستگاه های اجرایی است و هم برای ما ضرورت خدمات جابه جایی را فراهم می کند. به همین دلیل ما ایستگاه های پرتابل خود را به مناطق پر تقاضا بردیم و توانستیم پایداری شبکه را در این حوزه ها حفظ کنیم، به گونه ای که مردم احساس نکنند این خدمات ارتباطی زیر بار مضاعفی قرار گرفته و همچنان این فعالیت به طور احسن ادامه پیدا می کرد.

۱۳ میلیون خدمات پستی در ایام جنگ

وی همچنین درباره خدمت رسانی پست گفت: همچنین در این دوران شرکت ملی پست به طور خستگی ناپذیر و با تقدیم شهدای متعدد خدماتشان را ادامه دادند. بیشتر از 13 میلیون خدمات پستی در این جنگ به مردم عزیز ارائه شد.

وی در ادامه اظهار داشت: ما شهدای گرانقدری را تقدیم کردیم و جا دارد یاد و خاطره تک تک آنها به خاطر بسپاریم و قدردان آنها باشیم زیرا پایداری ارتباطات سنتی ما را حفظ کردند. این استمرار خدمتگزاری شاخصی کلیدی بود که مقام عالی وزارت مرتبا به ما تاکید کرده بودند در هیچ کدام از دستگاه ها با وجود صدمه بنیادین نباید آسیبی ببیند و خدمت رسانی باید پیوسته ادامه داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اما به عنوان مثال در پژوهشگاه فضایی همگی با تلاش وکوشش جوانان و استعدادهای مملکت توسعه یافته و کاربرد فعالیتهای آن روی پایش زمین و کاربرد ماهواره ها برای رصد محیط زیست، کشاورزی دقیق و مدیریت بحران وامداد رسانی به مردم بود و دشمن همین را هم نمی توانست تحمل کند.

وی اظهار کرد: دشمن تمامی بخش‌های پژوهشگاه فضایی، از جمله مجموعه ستادی و ایستگاه‌های زمینی را هدف قرار داد، اما ماهواره «خیام» همچنان تحت کنترل است.