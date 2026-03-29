به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه سلسله نشست‌ها و تعاملات با فعالان اقتصاد دیجیتال، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال؛ امروز (یکشنبه ۹ فروردین‌ماه) و هم‌زمان با گذشت یک ماه از آغاز تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، با حضور در برخی پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال این حوزه، از نزدیک در جریان مسائل، مطالبات و چالش‌های آن‌ها قرار گرفت.

در این بازدیدها، مشکلات و دغدغه‌های کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات ویدیوی درخواستی (VOD)، تبلیغات دیجیتال، گردشگری، لجستیک هوشمند و فناوری‌های مالی، با حضور مدیران و کارشناسان معاونت مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب‌ها و بهبود شرایط عملیاتی این کسب‌وکارها جمع‌بندی شد.

تأکید بر پیگیری فوری مشکلات زیرساختی

معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالبات مدیران این مجموعه‌ها، اعلام کرد: پیگیری رفع مشکلات فنی و زیرساختی مطرح‌شده در دستور کار این معاونت قرار دارد و اقدامات لازم برای تسهیل شرایط فعالیت کسب‌وکارها با جدیت دنبال می‌شود.

چیت‌ساز، با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در شرایط بحرانی، تصریح کرد: مجموعه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال، سهم مهمی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی و حفظ انسجام ملی دارند و استمرار فعالیت مسئولانه آن‌ها در این مقطع زمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارائه برنامه اقدام برای تسریع در حل چالش‌ها

در این نشست‌ها، سید جواد جعفری زوج، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها؛ ضمن تشریح روندهای موجود، برنامه اقدام این دفتر برای تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به نیازمندی‌های کلیدی را ارائه کرد و بر تسریع در فرآیند رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان این حوزه تأکید داشت.

این بازدیدها در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات برای حمایت هدفمند از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و کاهش اثرات ناشی از جنگ رمضان بر فعالیت کسب‌وکارها انجام شد و قرار است نتایج آن در قالب اقدامات اجرایی پیگیری شود.