لیگ فوتبال ایران بدون «ستاره» شده/ «اتحاد» مردم رمز پیروزی بزرگ بود

شاهین خیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد تیم ملی در دو دیدار دوستانه اخیر، با اشاره به نتایج بهدستآمده برابر کاستاریکا، به بررسی شرایط فنی تیم، وضعیت خط دفاعی و همچنین تأثیر اردوی ترکیه در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی پرداخت.
وی در ابتدای اظهارات خود گفت: به نظر من ترکیب تیم در پستهای مختلف و از نظر تفکر کلی بد نبود، اما اینکه این دو بازی بتواند کمک بزرگی به تیم ملی کند، جای تردید دارد. واقعیت این است که تنها با انجام دو بازی دوستانه نمیتوان به جمعبندی دقیقی برای حضور در جام جهانی رسید و این تعداد مسابقه به هیچ عنوان کافی نیست.
خیری ادامه داد: تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی نیاز دارد با تیمهای قدرتمندتر و در سطح بالاتر، بهویژه تیمهای مطرح اروپایی و آمریکای جنوبی بازی کند تا بتواند خود را در شرایط واقعیتری محک بزند. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت که تیم در جام جهانی به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کند.
این پیشکسوت استقلال در بخش دیگری از صحبتهای خود به انتقادها از عملکرد خط دفاعی تیم ملی اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من، مشکل اصلی به ساختار دفاعی تیم برمیگردد. در گذشته و در دورهای که تیم ملی از یک سیستم دفاعی منسجم برخوردار بود، این ساختار از خط حمله آغاز میشد و تنها محدود به خط دفاع نبود.
وی تصریح کرد: برخلاف برخی دیدگاهها که آن سبک بازی را صرفاً تدافعی میدانستند، باید گفت آن سیستم دفاعی از جلو شکل میگرفت و تمامی خطوط تیم در آن مشارکت داشتند. اما در حال حاضر، تیم ملی آن انسجام و هماهنگی را از دست داده و همین موضوع باعث شده که خط دفاعی دچار مشکل شود. اگرچه بازیکنان در کنار یکدیگر بازی کردهاند، اما نبود یک ساختار مشخص دفاعی باعث شده عملکرد این خط رضایتبخش نباشد.
خیری در ادامه به وضعیت کلی فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: شرایط فوتبال ایران در حال حاضر چندان مطلوب نیست. لیگ برتر با مشکلات مختلفی از جمله برگزاری بدون تماشاگر و شرایط نامناسب مواجه بوده و این مسائل تأثیر منفی خود را بر کیفیت فنی فوتبال گذاشته است. در حالی که فوتبال دنیا در حال پیشرفت و رسیدن به سطح بالاتری است، متأسفانه فوتبال ما روندی نزولی را طی میکند.
وی افزود: اگر به لیگ نگاه کنیم، کمتر میتوان بازیکنی را بهعنوان یک ستاره واقعی معرفی کرد. در سالهای گذشته همواره بازیکنانی بودند که بهعنوان پدیده یا ستاره مطرح میشدند، اما امروز چنین چهرههایی کمتر دیده میشوند. بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بازمیگردد؛ بهگونهای که بسیاری از مردم دیگر مانند گذشته فرصت و تمرکز لازم برای دنبال کردن فوتبال را ندارند و دغدغههای روزمره زندگی، اولویت بالاتری برای آنها پیدا کرده است.
این کارشناس فوتبال همچنین به کمبود زیرساختهای مناسب در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی فوتبال ایران، نبود ورزشگاههای استاندارد و مناسب است. برای کشوری با وسعت و ظرفیتهای ایران، این مسئله قابل قبول نیست که همچنان با کمبود امکانات زیرساختی مواجه باشیم و نتوانیم شرایط مطلوبی برای برگزاری مسابقات فراهم کنیم.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به شرایط اخیر کشور و نقش مردم و جامعه ورزش، خاطرنشان کرد: در روزهایی که کشور با شرایط خاصی مواجه بود، شاهد همدلی و همراهی گسترده مردم در کنار یکدیگر بودیم. جامعه ورزش نیز در این میان نقش قابل توجهی ایفا کرد و با حضور در کنار مردم، تلاش کرد سهم خود را در تقویت روحیه همبستگی ایفا کند.
خیری ادامه داد: حمایت از کشور و ایستادگی در کنار آن، یک مسئولیت همگانی است و در این مسیر، نیروهای مسلح نیز با اقتدار از امنیت کشور دفاع کردند. مردم نیز با حضور و همراهی خود نشان دادند که در بزنگاههای مهم، پشتیبان کشور و مدافع منافع ملی هستند. این اتحاد و همدلی، سرمایه بزرگی برای کشور به شمار میرود و میتواند در عبور از چالشها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم این انسجام و همراهی تداوم داشته باشد و در کنار آن، با بهبود شرایط اقتصادی و توجه بیشتر به زیرساختها، شاهد رشد دوباره فوتبال ایران و ارتقای جایگاه آن در سطح بینالمللی باشیم.
