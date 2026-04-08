۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

بیانیه باشگاه استقلال پس از آتش بس؛ این پیروزی درس بزرگی برای جهان بود

بیانیه باشگاه استقلال پس از آتش بس؛ این پیروزی درس بزرگی برای جهان بود

«پس از ۴۰ روز ایستادگی قهرمانانه، صبر استراتژیک و مقاومت خستگی‌ناپذیر مردمی که با ایمان به حق در برابر طوفان‌های دشمن ایستادند، امروز شاهد ثمره‌ی این خون‌ها و اشک‌ها هستیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت پیروزی اراده ملت ایران و پذیرش شروط حق‌طلبانه آن در سایه مقاومت ۴۰ روزه، باشگاه استقلال بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

«ملت بزرگ و غیرتمند ایران،

رزمندگان سلحشور و دلاور میهن،

و هواداران پرشور و وفادار استقلال؛

امروز ایران نه تنها یک سرزمین، که نمادی از صلابت و شکست‌ناپذیری است. پس از ۴۰ روز ایستادگی قهرمانانه، صبر استراتژیک و مقاومت خستگی‌ناپذیر مردمی که با ایمان به حق در برابر طوفان‌های دشمن ایستادند، امروز شاهد ثمره‌ی این خون‌ها و اشک‌ها هستیم.

پذیرش شروط ایران و برقراری آتش موقت، نه یک امتیاز، که نتیجه‌ی مستقیم اقتدار، هوشمندی و اراده‌ی پولادین ملت ایران و نیروهای مدافع میهن است. این پیروزی درس بزرگی برای جهان بود: اینکه هیچ توفانی نمی‌تواند اراده‌ی ملتی را که در سایه‌ی حق ایستاده است، در هم بشکند.

ما در باشگاه استقلال، که همواره ریشه در فرهنگ ایستادگی، مقاومت و عدم تسلیم دارد، این پیروزی ملی را با تمام وجود جشن می‌گیریم و در کنار ملت بزرگ ایران، همواره بر حفظ ارزش‌های میهن، حمایت از اقتدار ملی و تداوم روحیه پیروزمندانه تأکید می‌ورزیم. امیدواریم این آرامشِ حاصل از قدرت، مقدمه‌ای باشد برای شکوه و عظمت بیشتر ایران بزرگ.

پیروزی از آنِ حق است و حق، هرگز شکست نمی‌خورد.»

