بیانیه باشگاه استقلال پس از آتش بس؛ این پیروزی درس بزرگی برای جهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت پیروزی اراده ملت ایران و پذیرش شروط حقطلبانه آن در سایه مقاومت ۴۰ روزه، باشگاه استقلال بیانیهای رسمی منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:
«ملت بزرگ و غیرتمند ایران،
رزمندگان سلحشور و دلاور میهن،
و هواداران پرشور و وفادار استقلال؛
امروز ایران نه تنها یک سرزمین، که نمادی از صلابت و شکستناپذیری است. پس از ۴۰ روز ایستادگی قهرمانانه، صبر استراتژیک و مقاومت خستگیناپذیر مردمی که با ایمان به حق در برابر طوفانهای دشمن ایستادند، امروز شاهد ثمرهی این خونها و اشکها هستیم.
پذیرش شروط ایران و برقراری آتش موقت، نه یک امتیاز، که نتیجهی مستقیم اقتدار، هوشمندی و ارادهی پولادین ملت ایران و نیروهای مدافع میهن است. این پیروزی درس بزرگی برای جهان بود: اینکه هیچ توفانی نمیتواند ارادهی ملتی را که در سایهی حق ایستاده است، در هم بشکند.
ما در باشگاه استقلال، که همواره ریشه در فرهنگ ایستادگی، مقاومت و عدم تسلیم دارد، این پیروزی ملی را با تمام وجود جشن میگیریم و در کنار ملت بزرگ ایران، همواره بر حفظ ارزشهای میهن، حمایت از اقتدار ملی و تداوم روحیه پیروزمندانه تأکید میورزیم. امیدواریم این آرامشِ حاصل از قدرت، مقدمهای باشد برای شکوه و عظمت بیشتر ایران بزرگ.
پیروزی از آنِ حق است و حق، هرگز شکست نمیخورد.»
