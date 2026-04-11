  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی در مزارع پرورش ماهی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان بر لزوم استفاده از انرژی خورشیدی در مزارع پرورش ماهی این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند ظهر امروز شنبه در جمع کارکنان ستاد اداره کل شیلات لرستان با تسلیت شهادت رهبر امت اسلامی و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ اگرچه با واقعه‌ای دردناک و سرشار از غم شهادت آغاز شد، اما امیدواریم این سال، سالی سرشار از موفقیت، پیروزی و سربلندی برای امت اسلامی ایران باشد.

وی با تقدیر و تشکر از زحمات تمام کارکنان شیلات، گفت: از همه همکارانی که در سنگرهای امنیت پای کشور در این جنگ نابرابر حضور داشتند و همچنین همکاران انقلابی که ایثارگرانه در جبهه حق علیه باطل تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

مدیرکل شیلات لرستان در ادامه به همکارانی که به‌تازگی به پست‌های جدید منصوب شده‌اند، تبریک گفت و تصریح کرد: حضور این عزیزان در مسئولیت‌های جدید، نویدبخش تغییرات و تحولات مثبت در حوزه آبزی‌پروری و بازرسی شیلات استان است. مجموعه شیلات لرستان، یک مجموعه برتر محسوب می‌شود و با تلاش همکاران، امسال نیز به این برتری دست خواهیم یافت.

بیرانوند یکی از دستاوردهای مهم این مجموعه را در شرایط سخت جنگی، واگذاری مجتمع رومشکان به سرمایه‌گذار دانست و افزود: فروش و واگذاری مجتمع رومشکان در آن شرایط دشوار، نشانه برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند در شیلات استان است.

وی همچنین از معاونت اداری خواست تا چالش‌ها و مشکلات کارکنان ادارات و شرکت‌ها را رسیدگی و بررسی کرده و نسبت به ساماندهی تمام پرسنل اقدام کند.

مدیرکل شیلات لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به معاونت توسعه آبزی‌پروری، بر استفاده از انرژی خورشیدی برای مزرعه‌داران تأکید کرد و گفت: همچنین باید در حوزه صنایع شیلاتی، با برنامه‌ریزی قوی‌تر نسبت به ساماندهی کارخانه‌های تولید خوراک آبزیان اقدام شود.

بیرانوند، تصریح کرد: امیدوارم سال جدید را با امید به پیروزی و سربلندی پیش برویم و با کار هدفمند، بتوانیم در آینده تولیدات شیلاتی استان را دوبرابر کنیم.

کد مطلب 6797984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها