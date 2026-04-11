انهدام شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق به شناسایی و متلاشی کردن یک شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.
این گزارش میافزاید، در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی صورتگرفته، مشخص شد یک باند پنجنفره به سرپرستی یک زن، قصد دارند محمولهای از مواد مخدر را از استانهای شرقی کشور بهصورت «بلع و انباری» به داخل استان لرستان منتقل کنند.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی قضایی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از متهمان، مقدار یک کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر صنعتی هروئین کشف شد.
اعضای این باند پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان ضمن تقدیر از همکاری مردم با پلیس، خطاب به مخلان نظم و امنیت و سوداگران مرگ اعلام میدارد: چشمان تیزبین مأموران پلیس در تمامی نقاط استان، شبانهروز در حال رصد فعالیتهای مجرمانه است و هیچ نقطهای برای سوداگران مرگ امن نخواهد بود. پلیس با همکاری و همراهی مردم و اشراف کامل اطلاعاتی، با قاطعیت و بدون کوچکترین مماشات، با هرگونه فعالیت در حوزه مواد مخدر برخورد خواهد کرد و دستگاه مقتدر قضایی نیز اشد مجازات را برای اینگونه افراد قانونشکن لحاظ خواهد کرد.
