به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش ظهر شنبه در یکصد و شصت‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ و قدردانی از عملکرد نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و تیم‌های پزشکی در مدیریت حوادث اخیر، از برنامه‌های استان برای ساماندهی خسارات و بازسازی خبر داد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: در آن دوره برای پیگیری مسائل اقتصادی یک وزیر معین تعیین شد و اکنون نیز انتظار داریم یکی از وزرای حوزه اقتصادی کشور با همکاری استانداری اصفهان، مسئولیت پیگیری ویژه خسارات و مطالبات استان در سطح دولت را بر عهده بگیرد.

تشکیل قرارگاه بازسازی برای بخش صنعتی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها از جمله ساختمان استانداری و تعدادی از واحدهای صنعتی وارد شده است، گفت: «با دستور استاندار اصفهان، قرارگاه بازسازی بازتاب‌های جنگ تشکیل شده و این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته فعال است.»

به گفته وی، مأموریت اصلی این قرارگاه رسیدگی فوری به مشکلات و موانع موجود در بخش صنعت و پیگیری مستمر مسائل تا زمان رفع کامل خسارات است.

تقسیم مسئولیت برای بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری

شیشه‌فروش درباره روند رسیدگی به خسارات بخش غیرصنعتی نیز توضیح داد: برای مدیریت بهتر این بخش، دو قرارگاه مجزا تشکیل شده است. بر این اساس شهرداری اصفهان مسئول ارزیابی و پیگیری خسارات واحدهای مسکونی و تجاری در محدوده شهر اصفهان شده است.

او افزود: در سایر شهرستان‌های استان نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت بررسی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را بر عهده گرفته و با استقرار تابلوهای اطلاع‌رسانی، خدمات‌رسانی به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

پیگیری خسارات خودروها از مسیر بیمه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به موضوع خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: «بیمه ایران مأمور شده است پرونده حدود هزار و ۲۰۰ خودروی خسارت‌دیده را به صورت ویژه بررسی و ارزیابی کند.»

وی تأکید کرد که این موضوع در قرارگاه استانی با جدیت در حال پیگیری است تا حقوق شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت و جبران شود.