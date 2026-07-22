بازسازی واحدهای تولیدی آسیب ‌دیده تا رفع کامل موانع دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده استان امشب با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در قبال مردم و فعالان اقتصادی، گفت: از نخستین روزهای وقوع جنگ، در کنار مردم و خانواده‌هایی که آسیب دیده‌اند حضور داشته و پیگیری مسائل آنان را وظیفه خود می‌دانیم و واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده نیز با همین نگاه مورد حمایت قرار گرفته و روند رسیدگی به مشکلات آنها با قوت ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌ها باید با شدت، جدیت و بدون وقفه دنبال شود، افزود: برای رفع مشکلات موجود و تأمین اعتبارات و حمایت‌های لازم، از ریاست محترم جمهوری و همه دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبه‌گری جدی شده تا روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود و واحدهای آسیب‌دیده هرچه زودتر به مدار فعالیت بازگردند.

وی همچنین با بیان اینکه تاخیر در تعیین تکلیف برخی پرونده‌ها ناشی از شرایط جنگ و تداوم آن بوده است، خاطرنشان کرد: در برابر مردم و صاحبان واحدهای آسیب‌دیده خود را مسئول می‌دانیم و از اینکه رسیدگی به برخی موضوعات با تأخیر همراه شده، احساس مسئولیت می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هم‌افزایی و تلاش مضاعف، روند جبران خسارات و بازسازی را شتاب بخشند تا دغدغه آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار و آخرین روند رسیدگی به مشکلات واحدهای آسیب‌دیده، موانع موجود و راهکارهای تسریع در بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.