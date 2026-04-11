۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

آمادگی برای سناریوهای مختلف در برگزاری امتحانات دانش‌آموزان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از آمادگی برای سناریوهای مختلف در برگزاری امتحانات دانش‌آموزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه ستاد آزمون، به برنامه‌ریزی امتحانات باتکیه‌بر سه رویکرد راهبردی «کیفیت محور، مبتنی بر مدیریت فرایند و تمرکززدایی» اشاره کرد و اظهار داشت: تحلیل ظرفیت‌ها، نیازسنجی حوزه‌ها و تصمیم‌گیری صحیح منجر به خروجی کیفی از امتحانات خواهد شد.

وی به بررسی عملکرد عوامل اجرایی در دوره‌های گذشته اشاره کرد که دارای نقش تعیین‌کننده در جلوگیری از خطاهای تکراری و تقویت هماهنگی‌ها می‌شود، گفت: همچنین نظارت مستمر و پیش‌بینی تمامی سناریوهای احتمالی، دو رکن اصلی مدیریت استان در این دوره از امتحانات است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: از مجموع ۱۹۹ حوزه امتحانی استان، ۲۲ درصد تاکنون به فیبر نوری تجهیز شده‌اند؛ موضوعی که به ارتقای کیفیت ارتباطات و پشتیبانی آزمون‌ها کمک می‌کند.

سهرابی همچنین تأکید کرد: وظیفه اصلی ما در آموزش‌وپرورش، فراهم‌سازی محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان است. همه همکاران در بخش‌های اجرایی، پشتیبانی و نظارتی باید با هماهنگی کامل عمل کنند تا کوچک‌ترین چالش در روند آزمون به‌سرعت شناسایی و رفع شود. اعتماد خانواده‌ها سرمایه ماست و بادقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری باید تلاش کنیم تا آزمون‌ها در بالاترین سطح کیفیت برگزار شود.

