به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه ستاد آزمون، به برنامهریزی امتحانات باتکیهبر سه رویکرد راهبردی «کیفیت محور، مبتنی بر مدیریت فرایند و تمرکززدایی» اشاره کرد و اظهار داشت: تحلیل ظرفیتها، نیازسنجی حوزهها و تصمیمگیری صحیح منجر به خروجی کیفی از امتحانات خواهد شد.
وی به بررسی عملکرد عوامل اجرایی در دورههای گذشته اشاره کرد که دارای نقش تعیینکننده در جلوگیری از خطاهای تکراری و تقویت هماهنگیها میشود، گفت: همچنین نظارت مستمر و پیشبینی تمامی سناریوهای احتمالی، دو رکن اصلی مدیریت استان در این دوره از امتحانات است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، افزود: از مجموع ۱۹۹ حوزه امتحانی استان، ۲۲ درصد تاکنون به فیبر نوری تجهیز شدهاند؛ موضوعی که به ارتقای کیفیت ارتباطات و پشتیبانی آزمونها کمک میکند.
سهرابی همچنین تأکید کرد: وظیفه اصلی ما در آموزشوپرورش، فراهمسازی محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای دانشآموزان است. همه همکاران در بخشهای اجرایی، پشتیبانی و نظارتی باید با هماهنگی کامل عمل کنند تا کوچکترین چالش در روند آزمون بهسرعت شناسایی و رفع شود. اعتماد خانوادهها سرمایه ماست و بادقت، شفافیت و مسئولیتپذیری باید تلاش کنیم تا آزمونها در بالاترین سطح کیفیت برگزار شود.
