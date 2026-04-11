به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مهدی شهیدی اظهار کرد: خدمات شماره‌گذاری خودروهای نو شماره در آموزشگاه رانندگی، پشت بازار پادنا از امروز ارائه می شود.

او افزود: با توجه به شرایط موجود و با هدف از سرگیری ارائه خدمات شماره‌گذاری، محل ارائه خدمات شماره‌گذاری خودروهای نو شماره جابه‌جا شده است.

سرگرد شهیدی گفت: مالکان خودروهای نو شماره از امروز با همراه داشتن مدارک لازم از گمرک کیش می‌توانند برای انجام امور پلاک‌گذاری به آموزشگاه رانندگی واقع در پشت بازار پادنا مراجعه کنند.

جانشین پلیس راهور کیش خاطرنشان کرد: خدمات پیرامون شماره‌گذاری مرتبط با نقل و انتقال خودروها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.