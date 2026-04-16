از فک تا نصب پلاک در یک خودرو؛ جزئیات فعالیت مراکز سیار تعویض پلاک

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف تصور رایج، خدمات «تعویض پلاک سیار» تنها محدود به موتورسیکلتها نیست، بلکه تمامی فرآیندهای مرتبط با خودرو نیز در این واحدها انجام میشود. این مراکز در واقع نسخهای کامل از مراکز ثابت تعویض پلاک هستند که بهصورت متحرک طراحی شدهاند و تمامی مراحل از فک پلاک تا نصب و حتی تولید آن را در محل انجام میدهند.
نخستین مرکز تعویض پلاک سیار، آبانماه سال ۱۴۰۴ در محله رسالت تهران افتتاح شد و هماکنون در حال ارائه خدمات است. نکته قابل توجه در این واحدها، استقرار دستگاههای تولید پلاک در داخل ناوگان سیار است؛ بهطوریکه پلاک خودرو در همان محل ساخته و تحویل داده میشود و متقاضیان نیازی به مراجعه به مراکز دیگر ندارند.
فرآیند دریافت خدمات در این مراکز نیز تفاوتی با مراکز عادی ندارد و متقاضیان باید ابتدا در سامانه «سخا» ثبتنام کرده، مراحل احراز هویت و تأیید محل سکونت را انجام دهند. سپس با پرداخت دیون دولتی شامل مالیات نقلوانتقال، جرائم رانندگی، عوارض سالیانه و عوارض طرح ترافیک، نسبت به دریافت نوبت و مراجعه اقدام کنند.
در ادامه این روند توسعهای، پلیس راهور با هدف تسهیل خدماترسانی و کاهش مراجعات حضوری، طرح تعویض پلاک سیار را در سطح کشور گسترش داده است. سردار محمدقاسم ناظر، مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا، اعلام کرد: این طرح با هدف ارائه خدمات از درِ منزل، کاهش زمان خدماتدهی و تسریع در فرآیند شمارهگذاری راهاندازی شده و در ایام خاص، از جمله ماه رمضان، با تمرکز بیشتری دنبال شده است.
وی افزود: برای تداوم خدماترسانی، واحدهای سیار در استانهایی نظیر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و خوزستان مستقر شدهاند تا شهروندان بدون وقفه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این اقدام بخشی از برنامه عملیاتی پلیس برای تضمین استمرار خدمات تخصصی در سراسر کشور است.
به گفته ناظر، سومین مرکز سیار تعویض پلاک نیز با همکاری مؤسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا به بهرهبرداری رسیده و برای ارائه خدمات به کلانشهرها اعزام شده است. وی تأکید کرد: با اضافه شدن این مراکز، ظرفیت شمارهگذاری خودروها افزایش یافته و سطح خدماتدهی ارتقا پیدا خواهد کرد.
در همین راستا، سردار حسن مومنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا از انجام حدود ۲۰۰ هزار مورد تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۱۰ هزار دستگاه مربوط به خودروهای نوشماره و وارداتی بوده که فرآیند رسیدگی به آنها با سرعت بیشتری انجام شده است.
وی همچنین درباره تمدید وکالتنامهها توضیح داد: تمامی وکالتنامههایی که اعتبار آنها از ۹ اسفند ماه به پایان رسیده، بهصورت خودکار تا پایان خردادماه تمدید شدهاند تا افرادی که به دلیل شرایط خاص موفق به مراجعه نشدهاند، بدون نگرانی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این تمدید شامل وکالتنامههای پیش از این تاریخ نمیشود.
گسترش مراکز تعویض پلاک سیار را میتوان گامی مهم در جهت هوشمندسازی خدمات پلیس و کاهش بار مراجعات حضوری دانست؛ اقدامی که در صورت توسعه بیشتر، میتواند نقش قابل توجهی در افزایش رضایت شهروندان ایفا کند.
